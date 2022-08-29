ТОО «ЭПК-forfait» сообщило о плане работ Костанайской горэлектросети с 31 августа по 2 сентября 2022 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 27 по 31 августа 10:00 до 17:00

Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37

Частный сектор: ул. Козыбаева 21-36, ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 31 августа по 3 сентября 10:00 до 17:00

ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный сектор: ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5, ул. 1 Мая 4-44,42/2, ул. Дощанова 94-128, ул. Журавлевой 3-25,

ТП-307 (работы на подстанции)

31 августа 10:00 до 19:00

Детский сад «Бобек» по ул. Шаяхметова 153а.

Спальный сектор: ул. Бородина 142,144, пр. Назарбаева 139,137/1, ул. Шевченко 130, ул. Шаяхметова 149.

ТП-419 (работы на подстанции)

1 сентября 10:00 до 19:00

Профилакторий "Дружба", химчистка № 1, сауна «Спайс», магазин «Евротех», «Добрый», ГЭК № 5.

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 5,7, ул. Толстого 25.

Частный сектор: ул. Сьянова 7-34, ул. Гоголя 8-26, ул. Набережная 4-26, ул. Толстого 11-17, ул. Каирбекова 20-36,18/1-18/11, ул. Павлова 1-14.