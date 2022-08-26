Два пожара за два дня, 24 и 25 августа, произошли в дачном обществе "Мичуринец". По данным департамента по ЧС Костанайской области, жертв среди людей нет, но пострадали несколько участков, площадь которых и количество еще не посчитали.

Кадр из видео

Об этом сегодня, 26 августа, на брифинге рассказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Асланбек ТЕМИРОВ.

- 24 августа, в 14:27, на территории дачного общества загорелась сухая трава, позже огонь перекинулся на дачные строения, часть которых числятся бесхозными, - пояснил он "НГ". - Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара сухой травы и мусора составила 6 га. Пожар локализован в 20:18, полностью потушен в 21:54. Были задействованы в общей сложности 6 единиц техники и 16 человек. Помимо сил ДЧС, пожар тушили сотрудники ТОО "Семсер", ТОО "Жасыл ел", ТОО "Костанайские минералы".

На следующий день сухая трава загорелась в противоположной стороне этого же дачного общества. Сообщение о пожаре поступило в 16:23. Площадь на этот раз составила 4 гектара. Локализовали огонь в 22:25 и ликвидировали в 01:01. Помогали тушить огонь те же ТОО, что работали на пожаре 24 августа, плюс сотрудники ГКП "Житикаракомунэнерго", а также полицейские и чиновники из местного акимата.

- Были ли у вас сложности в тушении пожара? - спросил корреспондент "НГ".

- Тушение осложнялось сильным ветром, который спровоцировал быстрое распространение огня. Других сложностей не было, - ответил Темиров.

Кадр из видео

На месте пожара работает комиссия, которая должна установить права собственности на участок и определить количество пострадавших. Причину возгорания обещают установить до конца дня.

Позже пресс-служба ДП Костанайской области представила комментарий:

"24.08.2022 года в 14:38 часов на пульт «102» ОП г.Житикара и Житикаринского района поступило сообщение от председателя садового общества «Мичуринец», о том что произошло возгорание заброшенных дач. Согласно поступившего акта о пожаре причина возгорания - поджог. 26.08.2022 г. данный факт зарегистрирован по ст.202 ч.2 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). В настоящее время создана следственно-оперативная группа, которой производится допрос свидетелей и пострадавших, с целью установления точной причины возгорания, а также причиненный материальный ущерб собственникам дачных участков".