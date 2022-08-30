Казахстан оказался на 78-м месте из 105 стран мира в рейтинге "чистой" заработной платы. Как показывает статистика сайта Numbeo, казахстанцы зарабатывают в среднем 188 тысяч тенге за вычетом всех отчислений. И, чтобы получить на руки как можно больше средств, немало работников соглашаются на зарплату "в конвертах", сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

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По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева, люди вынуждены уходить в тень. Если следовать букве закона, то нужно платить около четырёх видов выплат самому работнику. Также работодателю за работника приходится перечислять столько же. В итоге половина заработного фонда "съедается" налогами и отчислениями.

"Вот этот шлейф рисков от неработающих законов, неработающей Конституции, отсутствие институтов или спящие институты, как их называют, и колоссальность всех этих рисков выталкивают предпринимателей в теневую область", – пояснил эксперт.

"Чёрная" зарплата – нередкое явление для экономики Казахстана. По словам экономиста Меруерт Махмутовой, доля теневого оборота доходит до 50%.

"На сегодняшний день, я бы сказала, что минимальная зарплата, вот 35% от средней заработной платы, должна быть 100 тысяч тенге. И это бы позволило поднять в целом уровень зарплат в экономике. Потому что МЗП получают у нас примерно два миллиона работающих", – подчеркнула экономист.

Главный риск "серых" выплат в том, что граждане остаются без нормальных пенсионных отчислений. В целом, как показывает официальная статистика, номинальная зарплата составляет 312 тысяч тенге, и покупательная способность выросла почти на 9%.

"По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года средняя зарплата выросла на 24%. Медиана значения заработной платы составила 197 тысяч тенге", – сообщила официальные данные главный эксперт Бюро национальной статистики Гульнур Ахметкали.

Со следующего года власти собираются увеличить нагрузку на бизнес – если обсуждаемая сейчас норма будет одобрена, работодатели будут отчислять дополнительный пятипроцентный пенсионный взнос (точнее, в 2023 году он составит 1,5%, а потом будет постепенно увеличен до 5%). Некоторые эксперты считают, что взнос для отдельно взятого сотрудника не будет большой прибавкой к будущей пенсии. А для владельцев малого и среднего бизнеса может стать тяжким бременем.