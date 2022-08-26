Все больше мошеннической рекламы призывает казахстанцев "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" и обещает высокий пассивный доход, но ссылки ведут на фишинговые приложения и лжесайты, сообщает Tengrinews.kz.

Вместе с тем, как подчеркивают в компании, у "КазМунайГаза" есть только один официальный сайт — www.kmg.kz. "Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании "КазМунайГаз", являются мошенническими. Просим казахстанцев и нерезидентов страны быть бдительными и доверять только официальным источникам", - распространила сообщение пресс-служба компании.

Также достоверная информация о деятельности компании размещается в официальных аккаунтах в социальных сетях:

YouTube: KazMunaiGas;

Facebook: kazmunaygaspress;

Instagram: kazmunaygaspress;

Telegram: kmgpress.

В компании объяснили, почему мошеннические ресурсы в Казахстане блокируются с запозданием:

"Лжесайты в основном создаются в международных зонах (в зоне .COM и других), к примеру, таковы сайты kazmynai-gaz.com, kz-finvesting.com, kz-gaz555.com, butterflyexpect.com, kaz-gaz.org, greyongrey.com, healbrowl.com/logistics, murrindindi.org/info. А также мошенниками создаются сайты и в тематических доменных зонах (к примеру, таковы сайты kazmunaigas.club, tiddley.work, kz.dahod.shop, investor-test.top и ряд других). Если проверить доменные имена мошеннических сайтов в международной и тематических зонах, то выясняется, что они зарегистрированы в странах СНГ или дальнем зарубежье.

Поэтому даже если мошеннический сайт выявлен, пресечь его деятельность чрезвычайно трудно из-за иностранной юрисдикции владельцев мошеннических сайтов".

Тем не менее компания по всем этим фактам направила обращение в Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), Национальный банк РК и МВД РК. Полицией Нур-Султана возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Уполномоченные органы направили запросы на блокировку мошеннических сайтов и приложений. И одно из популярных мошеннических приложений даже было заблокировано, но на сегодняшний день специалисты нацкомпании выявили как минимум шесть мошеннических приложений.

Как напоминает компания, у КМГ нет никакого официального приложения и его разработка пока не планируется.