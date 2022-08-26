Эксперт по микромобильному транспорту Ануар Джусупов рассказал, какие изменения внесут в правила для пользователей электросамокатов и как это изменит их жизнь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Ануар Джусупов отметил, что согласно новому стандарту и готовящимся изменениям в правила дорожного движения самокат будет приравнен к транспортному средству. Однако это совсем не означает, что для него будут действовать те же правила, что и для автомобилей.

"Здесь важно понимать, что транспортное средство - это не равно слову "автомобиль". Думать так - это непонимание терминологии слова "автомобиль". Лошадь, как и телега, которую она тащит, – это тоже транспортное средство. Велосипед - тоже транспортное средство. Когда мы говорим о транспорте, то в последнюю очередь должны думать об автомобиле. На последней пресс-конференции в Алматы с участием представителей полиции и шеринга самокатов озвучили, что самокат приравняют к транспортному средству, но не к автомобилю. Приравнять самокаты к автомобилям означало бы, что они должны ехать по центру проезжей части, по любой полосе, что было бы опасно и создавало бы трудности как для самих самокатчиков, так и для автомобилистов. Кроме того, непонятно, где в таком случае на самокате размещать ремень, фонари дальнего и ближнего действия", - отмечает эксперт.

По словам Ануара Джусупова, в новых стандартах, по сути, электросамокаты стали ближе всего к велосипедам, потому что с точки зрения механики движения, уязвимости водителей и уровня угрозы, которую они представляют для окружающих, самокаты действительно сопоставимы с велосипедами. Как и велосипеды, самокаты должны двигаться по крайней полосе дороги.

При этом, как отмечает эксперт, самокат даже более чувствителен к нарушениям правил дорожного движения со стороны водителей. Для примера он привел последний случай со смертельным исходом, когда девушка, двигавшаяся на самокате, столкнулась с внезапно открывшейся дверью автомобиля. В этом случае, по словам Ануара, правила нарушила водительница авто, так как перед открытием двери нужно посмотреть в зеркало или из окна, не создает ли это препятствий для других участников движения. При этом если бы погибшая двигалась не на самокате, а на велосипеде, то она могла бы и выжить, так как сама геометрия велосипеда и переднее колесо больше защищают человека на сиденье. У самокатов центр тяжести и геометрия другие, и лобовые столкновения могут быть опаснее для самих самокатчиков.

"Таким образом, если самокаты действительно приравняют к автомобилям и они будут двигаться по проезжей части, то это приведет к повышенной статистике аварий и пострадавших на дорогах именно со стороны самокатчиков. Проезжая часть у нас в стране является крайне опасной средой, и об этом говорят цифры статистики. В год количество смертей от ДТП составляет около 2000 человек. Самокатчики могут значительно увеличить эту статистику, и поэтому они стараются избегать дорог. Честно говоря, любой инцидент на тротуаре с участием самокатов, двигающихся со скоростью до 25 километров в час, не столь опасен, как столкновение с машиной на дороге. Даже если самокатчик при объезде случайно столкнется с пешеходом, то это в худшем случае приведет к ссадинам и небольшим травмам. При таком же столкновении с автомобилем это в лучшем случае закончится серьезными травмами, а в худшем – летальным исходом", - добавил Ануар Джусупов.

Член рабочей группы по электросамокатам отметил, что средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, велосипеды, моноколеса и другие) необходимо разделять на те, что могут развивать скорость выше 25 километров в час, и те, чья скорость не превышает 25 километров в час. Одним из предложений активистов к МВД было прописать для транспорта со скоростью ниже 25 километров в час правила как для велосипедов. То есть в приоритете для движения они должны использовать велодорожки, если они отсутствуют, то край проезжей части, а если отсутствует возможность езды и по нему (к примеру, из-за большого количества припаркованного у края транспорта), то они могут выезжать на тротуар, при этом не создавая помех для пешеходов. Если электросамокат может двигаться со скоростью больше 25 километров в час, то он уже не должен выезжать на тротуар, а если скорость выше 30-35 километров в час - то не должен заезжать и на велодорожки.

Как отметил эксперт, транспорту, двигающемуся со скоростью ниже 25 километров в час, опасно находиться на проезжей части с автомобилями, так как они не могут ускориться, к примеру, при обгоне.

По словам эксперта, никаких особенных, специальных видов нарушений ПДД для электросамокатов, выезжающих на дорогу, включать не нужно. Хватит уже имеющихся правил, таких как запрет проезда на красный свет, проезд по прямой, там, где запрещены повороты в определенную сторону, и так далее. При этом при движении по тротуарам владельцы электросамокатов в любой ситуации должны будут отдавать приоритет пешеходам.

"Главное, сам факт того, что пользователи электросамокатов станут частью ПДД и законными участниками дорожного движения. Нужно работать с пользователями микромобильного транспорта в части того, как именно они должны ездить по тротуарам. К примеру, если он плотно занят пешеходами, то ты обязан сбавить скорость и аккуратно объехать этот участок тротуара. Если проходит какое-то массовое событие, то нужно объехать это место, ведь на тротуаре, забитом людьми, вас никто не ждет. И если скорость вашего транспорта выше 50 километров в час, то ее лучше не проверять на тротуарах", - рассказал эксперт.

Ануар Джусупов отметил, что скорость езды по тротуарам и велодорожкам должна быть ограничена не предельными значениями, как на автомобильных дорогах, а техническим регламентом. По его словам, большинство самокатов в принципе не могут развивать скорость выше 25 километров в час, а тех, что могут гнать быстрее, в городе совсем немного. То есть если твой транспорт в принципе не может ехать быстрее этого значения, то ты можешь передвигаться по велодорожкам и тротуару, а если выше или это не самокат, а мопед, то ты должен ехать по краю проезжей части.

"Контролировать скорость можно было бы с помощью систем видеоконтроля, которые установлены на дорогах. Технически это реализуемо, и есть схема, как штрафовать нарушителей. К примеру, в Европе и Китае штрафы за нарушения правил пользователям микромобильного транспорта приходят незамедлительно", - добавил Ануар.

По словам эксперта, возраст пользователей электросамокатов по аналогии с велосипедами можно было бы ограничить с 14 лет. Детям запрещено выезжать на проезжую часть, и в связи с этим они не смогут полноценно передвигаться на самокатах при отсутствии по всему городу специальной инфраструктуры. Ануар отметил, что если бы везде имелись велодорожки, то ограничения по возрасту не требовались бы. Сами компании, занимающиеся прокатом, и вовсе ограничивают возраст пользователей 18 годами, так как это связано с юридической ответственностью.

В заключение эксперт в области микромобильного транспорта добавил, что не следует "демонизировать" электросамокаты как вид транспорт. Даже если в статистике МВД фиксируется небольшой рост числа ДТП, то стоит помнить, что в официальных данных на их сайте количество аварий по видам транспорта считается для электросамокатов, мопедов и велосипедов вместе. При этом значительная часть ДТП может происходить именно с мопедами, так как ими чаще всего пользуются курьерские службы, а курьеры зачастую слишком спешат доставить заказ, игнорируя правила безопасного вождения.

"Я, конечно, могу ошибаться, так как точных цифр у меня нет. Однако достаточно взглянуть на статистику роста числа пользователей электросамокатов и сравнить с ростом аварий в этой категории. Только за прошлый год число поездок выросло вдвое. По этой логике мы также должны были видеть увеличение вдвое количества ДТП с самокатами, но этого в официальной статистике не видно. Таким образом, количество аварий на электросамокатах на 1000 поездок, скорее, не увеличивается, а падает. Это связано с ростом культуры вождения, тем, что многие владельцы этого транспорта уже набили шишки, попали в свои первые инциденты и сейчас водят аккуратнее. Об этом же говорят и данные по страховым обращениям от сервисов проката. За прошлый год было всего одно обращение, при том что число поездок значительно возросло", - добавил Ануар Джусупов.

Ранее в ходе пресс-конференции представитель полиции Алматы рассказал, что на законодательном уровне будет определен статус электросамокатов как транспортного средства.

Напомним, в начале июля в новом стандарте Казахстана - СТ РК 3769-2022 - прописали правила для электросамокатов. Также продолжается работа по внесению изменений в правила дорожного движения касательно самокатов и мопедов.

Также сообщалось о ДТП со смертельным исходом с участием электросамоката. Девушка-водитель открыла дверь машины и задела проезжающую мимо на электросамокате 27-летнюю алматинку. От удара последняя получила травмы, несовместимые с жизнью.