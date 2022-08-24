По прогнозам синоптиков в четверг, 25 августа, днём на севере области пройдет небольшой дождь. В пятницу, 26 августа, дождь с грозой ожидается на севере, а в субботу, 27 августа, на севере и востоке.





В Костанае грозовой дождь будет идти в пятницу, а в четверг и субботу прогнозируется переменная облачность без осадков.

- В четверг и пятницу по ночам будет 8-11, на западе 16 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём в четверг прогнозируем температуру воздуха в пределах 26-31°С, в пятницу 25-30°С. В субботу ночью термометры покажут 10-15, на юге 18 градусов. День будет тёплым, прогнозируем 20-25, на юге 28 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг и пятницу: ночью 11-13°С, днём 28-30°С. В субботу: ночью 12-14°С, днём 23-25°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер, в пятницу и субботу он будет менять направление на северо-восточное в течение дня. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, но в четверг и пятницу на севере, а в субботу на севере и востоке области она будет усиливаться до 15-20 м/с.