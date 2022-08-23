Для получения этой услуги необходимы электронные сведения из системы E-HR, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

Заявление для назначения соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью, родами, усыновлением или удочерением теперь можно подать через портал электронного правительства, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Подать заявку через портал eGov.kz можно здесь. После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги онлайн, заполнить все обязательные поля, прикрепить требуемые файлы и подписать заявку одним из предлагаемых вариантов", – объяснили в ведомстве.

Срок рассмотрения заявки на портале eGov.kz составляет восемь рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы, либо мотивированный ответ об отказе, будут направлены в личный кабинет пользователя.

Электронный документ и/или уведомление о результате запроса в дальнейшем будут доступны в личном кабинете, в разделе "История получения услуг".

"Для получения этой услуги через электронный портал необходимы электронные сведения из Единой системы учёта трудовых договоров (E-HR), которые заполняются кадровой службой работодателя. Поэтому потенциальному услугополучателю необходимо уточнить, внесены ли соответствующие данные о выходе в отпуск в связи с беременностью и рождением ребёнка, усыновлением или удочерением новорождённого ребёнка в E-HR", – отметили в министерстве.