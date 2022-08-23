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В план работ электросетей в Костанае внесли изменения

23 августа 2022, 12:55 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети распространила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы до конца августа пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

мкр. БЕРЕКЕ (ремонтные работы)

с 22 по 24 августа с 09:00 до 19:00

Спальный сектор:

  • мкр.Береке 56, 56б, 56а, 67, 67а, 67б, Жулдыз 5

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 25 по 27 с августа 10:00 до 17:00

  • ТОО «Стикс»,
  • ТОО «Лира» по ул. Дощанова 130.

Частный сектор:

  • ул. Павлова 42/3-42/10, 107а, 107, 99-125, ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11, ул. 1 Мая 37-53.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 27 по 31 августа с 10:00 до 17:00

  • Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37,

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 21-36,
  • ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 31 августа по 3 сентября с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
  • ул. 1 Мая 4-44, 42/2,
  • ул. Дощанова 94-128,
  • ул. Журавлевой 3-25,

ТП-561 (работы на подстанции)

25 августа с 10:00 до 19:00

  • Автосалон,
  • школа № 21,
  • ТОО «Агрофирма «Диевская».

Спальный сектор:

  • ул. Наримановская 122,122/1, 126,
  • ул. Баймагамбетова 147/1

Частный сектор:

  • ул. Беды 120,
  • ул. Наримановская 122/10, 122/8, 126/1, 120/1.

ТП-307 (работы на подстанции)

23 и 31 августа с 10:00 до 19:00

  • Детский сад «Бобек» по ул. Шаяхметова 153а.

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 142, 144,
  • пр. Назарбаева 139, 137/1,
  • ул. Шевченко 130,
  •  ул. Шаяхметова 149.