Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали предложение о присвоении звания «Почетный гражданин Костанайской области» Сергею Витальевичу Кулагину. Одобряете ли вы такое решение? Да. За 7 лет работы акимом Костанайской области он внес большой вклад в развитие региона.

Да. Кулагин показал пример неравнодушного отношения руководителя к своей работе.

Нет. Это еще спорный вопрос, чего от Кулагина было больше, пользы или вреда.

Нет. Человек просто делал свою работу и получал за это деньги. Что здесь почетного?

