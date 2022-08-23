В план работ электросетей в Костанае внесли изменения
План работ Костанайской горэлектросети распространила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы до конца августа пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
мкр. БЕРЕКЕ (ремонтные работы)
с 22 по 24 августа с 09:00 до 19:00
Спальный сектор:
- мкр.Береке 56, 56б, 56а, 67, 67а, 67б, Жулдыз 5
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 25 по 27 с августа 10:00 до 17:00
- ТОО «Стикс»,
- ТОО «Лира» по ул. Дощанова 130.
Частный сектор:
- ул. Павлова 42/3-42/10, 107а, 107, 99-125, ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11, ул. 1 Мая 37-53.
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 27 по 31 августа с 10:00 до 17:00
- Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37,
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. 1 Мая 42/1- 42/10.
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 31 августа по 3 сентября с 10:00 до 17:00
- ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
- ул. 1 Мая 4-44, 42/2,
- ул. Дощанова 94-128,
- ул. Журавлевой 3-25,
ТП-561 (работы на подстанции)
25 августа с 10:00 до 19:00
- Автосалон,
- школа № 21,
- ТОО «Агрофирма «Диевская».
Спальный сектор:
- ул. Наримановская 122,122/1, 126,
- ул. Баймагамбетова 147/1
Частный сектор:
- ул. Беды 120,
- ул. Наримановская 122/10, 122/8, 126/1, 120/1.
ТП-307 (работы на подстанции)
23 и 31 августа с 10:00 до 19:00
- Детский сад «Бобек» по ул. Шаяхметова 153а.
Спальный сектор:
- ул. Бородина 142, 144,
- пр. Назарбаева 139, 137/1,
- ул. Шевченко 130,
- ул. Шаяхметова 149.
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