По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 23-24 августа, на севере и востоке области ожидаются дождь, гроза. В ночные и утренние часы на севере туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае во вторник будет малооблачно, без осадков, а в среду пройдет грозовой дождь. Две ближайшие ночи в областном центре будут туманными.

- Во вторник ночью будет 8-13, на юге области 16 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - Днем температура ожидается в пределах 24-29°С. В среду ночью термометры покажут 7-12°С, на юго-западе 16°С. В дневное время по области воздух прогреется до 24-29 градусов. В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 9-11°С, днём 25-27°С. В среду: ночью 10-12°С, днём 26-28°С.

Во вторник синоптики прогнозируют северный, северо-восточный ветер. В среду ветер также будет переменным, но уже западным и северо-западным. В ближайшие два дня скорость ветра составит 9-14 м/с, на юге ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с.