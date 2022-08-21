"Тобол" дважды вел, но упустил победу над "Таразом"
21 августа 2022, 21:50 | Спорт
Костанайский "Тобол" сыграл вничью с "Таразом" в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
Матч, состоявшийся в Костанае, завершился со счетом 2:2.
Первыми счет в матче открыли хозяева - на 16-й минуте Асхат Тагыберген вывел "Тобол" вперед. Однако спустя четыре минуты Динмухамед Караман сравнял счет.
На 24-й минуте "Тобол" усилиями Чиди Осучукву вновь повел, на что "Тараз" ответил точным ударом Жакыпа Кожамберды (30-я).
После этой игры "Тобол" с 26 очками занимает четвертое место в таблице КП, опережая на два балла "Тараз".
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