По прогнозам синоптиков, в субботу-понедельник, 20-22 августа, утром и днём на севере и востоке области ожидается дождь, гроза. В ночные и утренние часы в субботу на севере и западе, а в воскресенье и понедельник на севере области прогнозируется туман.

В Костанае дождь с грозой ожидается 20-21 августа. В понедельник, 22 августа, будет переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью прогнозируем 4-9, на юге 12 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём будет 20-25, на севере и востоке области 16 градусов тепла. В воскресенье и понедельник по ночам будет ещё прохладнее: 3-8°С, на юге 11°С. Днём термометры покажут 18-23°С, на юге 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 7-9°С, днём 21-23°С. В воскресенье: ночью 6-8°С, днём 20-22°С. В понедельник: ночью 6-8°С, днём 21-23°С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается переменный - северный и северо-западный. Скорость ветра будет 9-14 м/с, на севере и востоке области в дневное время возможны усиления до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ