Предпринимателям становится всё сложнее выплачивать зарплату сотрудникам и налоги, передает Informburo.kz.

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Снижение налогов поможет бороться с теневой занятостью и поспособствует официальному трудоустройству граждан, заявила глава Ассоциации общественного питания Гульбану Майгарина.

Глава ассоциации перечислила проблемы, с которыми сталкивается отрасль общепита, и предложила пути их решения. По её словам, одна из основных сложностей – это неофициальное трудоустройство персонала.

"Наша отрасль показывает официально только треть от количества трудоустроенных. 90% нашего персонала – это социально незащищённые слои населения, которые живут от зарплаты до зарплаты. Текучка кадров достигает до 70%. И эта цифра в связи с экономическим состоянием страны только увеличивается. Я это говорю как действующий предприниматель в сфере общественного питания", – сказала Гульбану Майгарина на конференции в НПП "Атамекен".

Предпринимателям, как она отметила, всё сложнее становится выплачивать зарплату персонала и налоги. При этом бизнес не может поднять цену на конечный продукт, поскольку населению это будет просто не по карману. Чтобы избежать банкротства предприятий и дальше развивать отрасль, необходимо снижать налоговую нагрузки на бизнес.

"Снижая розничный налог до 3%, налог с заработной платы до 20% от МЗП независимо от суммы заработной платы, упрощая систему отчётности, мы выводим бизнес из серой зоны. Увеличиваются поступления в бюджет. Появляется интерес у иностранных инвесторов. Банки смогут предоставлять без рисков займы. Произойдёт укрупнение бизнеса. Мы получим твёрдые данные – как экономические, так и статистические показатели", – подчеркнула Гульбану Майгарина.

Таким образом, заверила председатель ассоциации, у работников сферы общепита появится возможность защищать себя от непорядочных работодателей. Более того, стимулирование общепита поможет развитию туристического бизнеса. Гульбану Майгарина обратила внимание на то, что примерно 40% из своих затрат на отдых среднестатистический турист тратит на развлекательные мероприятия, в том числе на еду в ресторанах.