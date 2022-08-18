Предлагается вдвое сократить перечень требуемых документов и снизить пороги по опыту и собственному финансовому участию застройщиков, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Мининдустрии и Казахстанская жилищная компания предлагают внести поправки в законодательство о долевом строительстве. Назрела необходимость в демонополизации и минимизации барьеров на соответствующем рынке, сообщает пресс-служба министерства.

"Предлагается вдвое сократить перечень требуемых документов и снизить пороговые требования по опыту и собственному финансовому участию застройщиков с дифференциацией для мегаполисов и остальных регионов. Также предлагается дать застройщикам право использовать средства дольщиков до возведения каркаса, а банкам – микшировать средства дольщиков с проектным финансированием", – говорится в сообщении.

Требования по опыту компаний для привлечения средств дольщиков после возведения каркаса предлагается снизить с пяти до трёх лет. По объёмам возведённого жилья требования к опыту предлагается снизить с 60 до 30 тысяч м² в городах республиканского значения и с 30 до 18 тысяч в остальных регионах.

На онлайн-совещании, посвящённом предложениям, бизнес в целом поддержал предлагаемые поправки. Госорганы и представители профильных организаций договорились совместно доработать предложения и до конца месяца провести новое обсуждение.