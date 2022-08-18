Хозяйства области завершают подготовку к уборочной кампании, которая начинается в некоторых районах уже в третьей декаде августа. Одна из актуальных задач - запастись удешевленным дизельным топливом. Только что прошло совещание в палате предпринимателей с участием руководства департамента экономических расследований. Там много говорили о прозрачности распределения льготных ГСМ, о том, что недопустимо его перепродавать, воровать. А глава КХ из Карабалыкского района Ерболат ЕРМЕШЕКОВ ставит другую проблему - о доступности этого ресурса для самых мелких крестьян.

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- Выясняется, что добрая часть крестьян, в основном мелкие, остались без льготной солярки у нас в районе, - написал он в «НГ» 9 августа. - При потребности района в четыре с лишним тысячи тонн, оператор поставил 2,5 тысячи. Прошло совещание с участием представителя департамента экономических расследований области, где обсуждали этот вопрос. Аким района должен был выехать в Костанай решать проблему. Прошу вникнуть в этот вопрос.

Начали вникать. Выяснилось, что к оператору, собственно, претензий нет. Он на Приуральскую нефтебазу, ближайшую для сельхозпроизводителей этого района, оговоренный объем поставил. Но, по словам главы КХ, удешевленные ГМС частично оплатили, а частично «зафрахтовали» крупные компании. Крестьянам же придется ездить за своим дизтопливом в Костанай за 200 км или еще куда, надо нанять транспорт, все это стоимость горючего поднимет. Поскребешь затылок, взвесишь все и купишь коммерческое, но ближе к хозяйству.

Не так ли образуются объемы, которые у операторов не выкупают сельхозпроизводители?

Это взгляд на проблему с одной стороны. С другой - формально жаловаться не на что. Операторов больше десяти. Обращаться можно к любому. Тем более что никаких серьезных регламентирующих документов, как признавал руководитель управления сельского хозяйства на упомянутом совещании, между участниками не существует.

- Но все равно управление, отдел сельского хозяйства как-то логистику поставок определяют и о нас, мелких КХ, тоже должны думать, - сказал «НГ» Ермешеков, - я вообще считаю, что они должны сказать крупным компаниям: ребята, вы крепко стоите на ногах, вам есть, с чем начать уборку, сначала льготными ГСМ должны быть обеспечены те, кто слабее.

Руководитель отдела сельского хозяйства акимата Карабалыкского района Ернар УРТЕМБАЕВ сказал «НГ», что для крестьян проблема «далеко-близко» от оператора с его емкостями действительно существует. И да, если ехать, то надо мелким кооперироваться, чтобы арендовать небольшой бензовоз. Но в данном конкретном случае проблему стараются решить на месте.

- Сейчас на Приуральской нефтебазе выборка идет, на следующей неделе будет поступление, можно будет взять. Кто-то, опять же, от своих ГСМ здесь отказывается, так что объемы будут, - прокомментировал он ситуацию, - в то же время повторю: дизтопливо удешевленное крестьяне могут у любого оператора получить.