Остап Бендер знал «400 сравнительно честных способов отъема денег у населения», но при этом Уголовный кодекс он чтил. Этого не скажешь о современных мошенниках – они знают не меньше методов кражи денег с пластиковых карт, при этом часто обставляют всё так, что доказать их вину обычному человеку практически невозможно. Эксперты портала Smartzaim.kz составили рейтинг популярных вариантов мошенничества с банковскими картами.

Социальная инженерия

Под этим термином понимают ситуацию, когда человек сам (под давлением, воздействием шантажа или неосознанно) сообщает злоумышленникам данные карты, коды из SMS или просто переводит деньги на подставной счёт. Это самый сложный случай – вернуть своё практически невозможно, поскольку, по сути, нет состава преступления: средства переданы добровольно.

Аферисты могут выманивать конфиденциальную информацию разными способами:

звонят жертве, представляются сотрудниками банка, просят назвать номер карты, CVC-код, коды из SMS якобы для проверки личности или счёта;

создают в интернете специальные формы, в которые человек вводит данные – они могут выглядеть, например, как заявка на получение кредита или форма оплаты на «липовом» сайте;

присылают письма, в которых обещают получение призов или другие бонусы, отправляют анкету, где нужно указать информацию с карты.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, помните, что CVC-код или код из SMS не вправе запрашивать даже сотрудник банка. При оплате на сайтах, где нужно вводить все данные, включая срок действия карточки, будьте особенно внимательны – убедитесь, что сайт настоящий. Можно позвонить в службу поддержки, почитать отзывы.

Скимминг

Это разновидность мошенничества, при которой мошенники используют специальное устройство для считывания данных с карт. Скиммеры, которые чаще всего выглядят как небольшая накладка на клавиатуру или картоприемник банкомата, позволяют получить всю информацию о карточном счёте клиента. Если мошенникам удаётся получить пин-код, они смогут снять сразу все деньги.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников:

никому не сообщайте пин-код и не записывайте его на видном месте;

набирая пин-код на клавиатуре банкомата, прикрывайте кнопки рукой;

старайтесь снимать деньги в тех банкоматах, которые установлены в людных местах, например, в холлах торговых центров или непосредственно в офисах банков;

перед тем как вставить карту, внимательно осмотрите клавиатуру и картоприемник на наличие подозрительных приспособлений;

там, где возможно, платите бесконтактным способом.

Скиммеры маскируют, поэтому их не всегда можно заметить. Кстати, еще иногда ставят скрытые камеры наблюдения – просматривая видеозапись, можно примерно понять, какие цифры на клавиатуре набирает человек.

Френдли-фрод

Это «дружеское мошенничество» – намеренная или неумышленная трата денег родственниками и друзьями. Яркий пример – ребёнок имеет доступ к карте родителей и покупает в интернете игры или донатит.

Избежать такой ситуации очень просто:

не бросайте карты на видном месте;

не сообщайте детям, которые не достигли финансовой зрелости, реквизиты своих счетов в банке;

контролируйте баланс;

установите SMS-информирование об операциях;

не оставляйте открытой вкладку с личным кабинетом банка.

При выпуске дополнительных карт к основной, открытых, например, на имя детей, держатель основной карты имеет право установить лимиты. Можно создать ограничения на сумму одной оплаты, трату средств в сутки или месяц, исключить из списка покупки в интернете и др.

Кража данных с компьютера или смартфона

Чаще всего утечка информации происходит, когда держатель карты платит онлайн с компьютера или смартфона, например, на страничке интернет-магазина. Злоумышленники «перехватывают» платёж, завладевают информацией о счёте клиента банка и могут использовать ее для снятия денег.

Воспользоваться деньгами на карте мошенники смогут, если получат доступ к приложению или личному кабинету. Именно поэтому специалисты советуют использовать двухфакторную аутентификацию для входа, не придумывать слишком простые пароли – четыре нуля, дату рождения и др.

Теоретически деньги можно списать с чужой карты и при помощи чипа для бесконтактной оплаты – NFC. Эта технология подразумевает, что карта будет находиться к считывающему устройству на расстоянии нескольких миллиметров. Для этого нужно вплотную прижаться к тому месту, где человек хранит банковскую карту, например к карману или сумке. К счастью, такой метод практически нереально воплотить в жизнь – банк увидит, через какой терминал прошёл платёж, что позволит легко вычислить мошенника.

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