Для профилактики интернет-мошенничеств МВД начало рассылку населению SMS профилактического и предупредительного характеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О едином оповещении населения о мошенничестве через SMS было сообщено 4 августа на встрече министра внутренних дел с представителями МЦРИАП и операторами телефонной связи.

"Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", - объяснили в МВД.

В настоящее время разосланы сообщения абонентам Kcell с текстами следующего содержания:

"Не устанавливайте приложения AnyDesk и Teamviewer по указке", "Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно созвонитесь с банком!", "Вам сообщили о попытке оформления кредита? Срочно созвонитесь с банком!", "Вас просят оформить онлайн-кредит? Положите трубку! Это мошенники!", "Вас просят назвать свои данные, номер карты, смс-коды? Это мошенники!", - говорится в рассылаемых сообщениях.

Из-за ограничений системы рассылок операторов связи количество символов в тексте SMS лимитировано, поэтому при отправке содержание текста сократилось.



МВД призывает граждан: