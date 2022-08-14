МВД начало рассылать SMS об интернет-мошенничестве
Для профилактики интернет-мошенничеств МВД начало рассылку населению SMS профилактического и предупредительного характеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
О едином оповещении населения о мошенничестве через SMS было сообщено 4 августа на встрече министра внутренних дел с представителями МЦРИАП и операторами телефонной связи.
"Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", - объяснили в МВД.
В настоящее время разосланы сообщения абонентам Kcell с текстами следующего содержания:
"Не устанавливайте приложения AnyDesk и Teamviewer по указке", "Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно созвонитесь с банком!", "Вам сообщили о попытке оформления кредита? Срочно созвонитесь с банком!", "Вас просят оформить онлайн-кредит? Положите трубку! Это мошенники!", "Вас просят назвать свои данные, номер карты, смс-коды? Это мошенники!", - говорится в рассылаемых сообщениях.
Из-за ограничений системы рассылок операторов связи количество символов в тексте SMS лимитировано, поэтому при отправке содержание текста сократилось.
МВД призывает граждан:
- ни в коем случае не следовать так называемым "телефонным" инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальные операции по телефону
- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее
- не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату
- не делать переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода
- для установки приложений пользоваться только официальными источниками AppStore, PlayMarket и так далее
- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо которые содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или во сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой
- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками
- чаще проверять движение денег на своих счетах.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.