Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ на брифинге, который прошел сегодня, 12 августа, на первом в Костанае экспериментальном перекрестке

Три месяца назад на перекрестке Маяковского-Чкалова сделали экспериментальную разметку: добавили «зебры» по диагоналям, позволяющие пешеходам вместо двух этапов пересечения проезжей части совершать один. Такие пешеходные переходы давно не новость в больших городах, но для жителей Костаная непривычны. Делаются разметки не ради воплощения мечтаний пешеходов, которые прежде, перебегая перекрёсток наискосок, нарушали ПДД. Кроме нанесения разметки, изменили режим работы светофоров и в итоге пешеход и водитель не встречаются на проезжей части в одном временном промежутке.

- Выбор этого перекрестка для эксперимента не случаен, - отметил Мажикенов. - Здесь довольно интенсивное движение, часто возникают опасные ситуации. На сегодня движение транспортных средств и пешеходов здесь поочередное. То есть, в определенное время транспорт едет по улице Маяковского, затем транспортные средства передвигаются по Чкалова, затем наступает очередь пешеходов, а транспорт прекращает движение во всех направлениях. В этот момент пешеходы могут пересекать перекрёсток по диагонали или по периметру. Все это благоприятно сказалось на дорожной безопасности. В прошлом году за этот период на данном перекрестке было совершено 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек. За период проведения эксперимента не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия.

Такую же разметку планируют сделать еще на трех-четырех перекрестках. Скорее всего, первым из них станет перекресток улиц Алтынсарина-Победы возле Центрального рынка.

Как сообщил заместитель начальника ДП, с 13 августа начнут работать 3 аппаратно-программных комплекса «АвтоУраган»:

- две в Житикаре: район АЗС «КСТ Трейд» (ограничение скорости 60 км/ч) и по ул. Ш. Уалиханова (50 км/ч),

- 262 км автодороги А-22 «Костанай-Карабутак» (п.Жайылма Камыстинского района - приграничная территория с Актюбинской областью, ограничение скорости 60 км/ч).

11 августа на ремонтируемом участке автодороги Рудный-Житикара ввели в эксплуатацию 10 км нового участка.

Принявший участие в брифинге прокурор отдела прокуратуры Костаная Асет ЕСЕНГАЗИН сообщил, что по трем уголовным делам, возбужденным по фактам ДТП, в которых погибли люди, трое водителей получили реальные сроки лишения свободы.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ