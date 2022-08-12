Расследование в отношении крупного монополиста на рынке сахара начато в Казахстане, сообщает КазТАГ сл ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

«При изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК (агентством по развитию и защите конкуренции – КазТАГ) назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении по итогам проведенного премьер-министром Алиханом Смаиловым заседания комиссии по демонополизации экономики в пятницу.

На заседании были рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара.

«Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объем сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях. При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до Т700-800, в то время как завод-производитель реализует его по Т420-450», - сказано в сообщении.

Для изменения сложившейся ситуации предлагается ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.

«Премьер-министр поддержал озвученные подходы и дал ряд дополнительных поручений госорганам. Глава правительства поручил АЗРК продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Агентству по финансовому мониторингу поручено детально проанализировать деятельность данного предприятия на предмет возможных нарушений. Премьер-Министр также поручил министерству торговли и интеграции совместно с министерством сельского хозяйства и акиматами регионов проработать вопрос использования части средств по «оборотной схеме» на закуп сырья отечественными сахарными заводами», - добавили в кабмине.