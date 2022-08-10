В четверг, 11 августа, в Костанае на стадионе «Центральный» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023 пройдет ответный матч между «Тоболом» и клубом из Боснии и Герцеговины «Зриньски». В первом матче, прошедшем в Мостаре, боснийский клуб одержал победу с минимальным счетом.

Накануне ответной встречи команды провели тренировки, а перед тренировкой костанайского клуба главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ и нападающий Игорь СЕРГЕЕВ встретились с журналистами.

- Завтра играем против «Зриньски». Это серьезный соперник. Первую игру мы проиграли в Мостаре. Сделали ошибку, но завтра исправимся. Сделаем все, что нужно, чтобы выиграть и пройти дальше. У нас есть игроки, которые могут решить задачу и забить на два мяча больше, чем соперник, - сказал Милан Миланович, открывая пресс-конференцию. - Я надеюсь, что мы завтра будем достаточно агрессивны и будем много атаковать.

То, что команда будет играть в атакующий футбол, отметил и Игорь Сергеев, говоря об ожиданиях о предстоящем матче:

- Я положительно оцениваю свою форму, а то, что в последних матчах не выходил в стартовом составе, это ничего не значит. Решение всегда остается за главным тренером.

Главный тренер «Зриньски» Сергей ЯКИРОВИЧ отказался от проведения пресс-конференции, ссылаясь на то, что команда рано начала тренировку, из-за чего он не может покинуть поле.

Однако стало известно, что перед вылетом в Костанай наставник чемпиона Боснии и Герцеговины в интервью информационному агентству Sportske novosti сказал, что после домашней победы над «Тоболом» (1:0) он настороженно относится к ответному матчу в Казахстане:

- «Тобол» - хорошая команда, и дома он будет более наступательным и агрессивным, чем здесь. Мы остановили их самого опасного игрока - Тошича, но за каждым его движением видно, что он топ-игрок, потому что у него очень сложно отобрать мяч. Это был только первый матч, но сейчас мы точно ближе к тому, чтобы пройти, потому что у нас есть преимущество. Мы понимаем, что и в Костанае нам нужно забивать. Мы звонили Аднану Ковачевичу, игроку «Ференцвароша», который играл с «Тоболом» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, воспользуемся его советами и настроимся по максимуму.

Напомним, что оба клуба начали свои выступления в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «Тобол» уступил по итогам двух матчей чемпиону Венгрии «Ференцварошу» (0:0 - дома и 1:5 - в гостях), а «Зриньски» не смог пройти молдавский «Шериф» из Тирасполя (0:3 - в гостях и 2:0 - дома). Во втором раунде Лиги конференций УЕФА костанайский клуб победил чемпиона Гибралтара команду «Линкольн Ред Импс» (2:0, 1:0), а боснийский клуб дважды обыграл албанскую «Тирану» (1:0 и 3:2).

Матч «Тобол» - «Зриньски» начнется в 20:00, а прямая трансляция встречи будет показана на сайте телеканала «Qazsport».

Фото Ксении РЕБИК