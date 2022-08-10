По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 августа, на севере, западе и востоке области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром на востоке и севере туман. В пятницу, 12 августа, кратковременные дожди с грозами пройдут на севере и востоке области, а на западе и севере ночью и утром будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае 11-12 августа также ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В субботу, 13 августа, на всей территории области переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью будет 13-18 градусов, днем 27-32 градуса, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - В пятницу ночью термометры покажут 10-15, на юге 18 градусов. Ночь на субботу будет прохладнее: на большей части територии 8-13°С, на юге 16°С. В дневное время в пятницу и субботу температура будет одинаковой: 23-28°С, на юге 31°С. В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 15-17°С, днём 28-30°С. В пятницу: ночью 13-15°С, днём 26-28°С. В субботу: ночью 11-13°С, днём 26-28°С.

В четверг синоптики прогнозируют северный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и западе области. В пятницу и субботу ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке.