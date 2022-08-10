Состоялись все матчи пятого тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, в котором «Тобол» принимал на своем поле «Тараз».

Сохранявшему теоретические шансы на попадание в кубковый четвертьфинал костанайскому клубу, которому уже в четверг предстоит ответная игра в Лиге конференций УЕФА с клубом «Зриньски» из Боснии и Герцеговины, необходимо было побеждать в двух оставшихся турах.

Наставник «Тобола» Милан Миланович выпустил на кубковый матч в стартовом составе под игровую схему 4-3-3 не сыгравших с боснийским клубом российского голкипера Тимура Акмурзина, защитников Романа Асранкулова, Данияра Семченкова и Багдата Каирова, полузащитников Вячеслава Кульпеисова, Владислава Васильева и нигерийца Чиди Осучукву, а также центрфорварда Игоря Сергеева. Кроме них, на поле появились выходившие на замену в матче со «Зриньски» защитник Жаслан Жумашев и игроки линии атаки Мильян Вукадинович и Айбар Жаксылыков.

Игорь Сергеев забивает свой второй мяч в ворота «Тараза» / Фото vk.com/fctobol

Хозяева в хорошем темпе начали встречу и уже на 9-й минуте после подачи с правого фланга капитана «Тобола» Каирова, пропустившего игру в Боснии из-за перебора желтых карточек, Сергеев в борьбе с Нурланом Даировым головой с центра линии вратарской площадки точно пробил в левый от голкипера угол ворот - 1:0.

Через три минуты Сергеев теперь уже после подачи с левого фланга Жумашева почти с той же точки пробил головой в правый от Мухаммеджана Сейсена угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Не прошло и минуты, как уже Осучукву пробил со средней дистанции по центру, но выше ворот. На 17-й минуте Сергеев сделал диагональную передачу с правого края, после которой Вукадинович пробил с линии штрафной площади прямо в руки голкиперу. А через минуту уже Вукадинович от левого угла штрафной площади выполнил диагональную навесную подачу на Сергеева, который из вратарской площадки в касание головой перевел мяч в ближний угол впритирку со штангой - 2:0.

Гости после двух пропущенных голов не сникли и на 24-й минуте при розыгрыше углового удара на правом краю атаки навесную подачу на дальнюю штангу ударом головой послал мяч в ближний нижний угол ворот Даиров. Акмурзин в падении выбил отскочивший от газона мяч, но его добил в ворота Абылайхан Жумабек - 2:1.

Отрыв сократился, но снова мог стать прежним на исходе получаса игры, когда Жаксылыков, получив мяч на своей половине поля, прошел с ним немного правее центра до штрафной площади гостей, обыграв по ходу своего однофамильца защитника «Тараза» Жалгаса Жаксылыкова. Однако удар у нападающего «Тобола» в ближний нижний угол ворот из пределов штрафной площади из-под ноги Берика Айтбаева получился неточным - мяч пролетел рядом со стойкой.

А вскоре отрыва и вовсе не стало, когда после столкновения бросившегося под удар Асранкулова и Жумабека перед вратарской площадкой хозяев в ворота «Тобола» был назначен 11-метровый штрафной удар и его реализовал капитан гостей Марат Шахметов - 2:2.

До перерыва «Тобол» чаще атаковал и дважды был близок к успеху. Ппосле сольного прохода из центрального круга на 38-й минуте Осучукву почти с дуги штрафной площади пробил по центру ворот, но Сейсен в падении грудью отбил мяч. А на первой компенсированной минуте Жаксылыков, замыкая подачу справа от линии штрафной площади Вукадиновича, в касание пробил с линии вратарской площадки над перекладиной.

С мячом автор третьего гола в ворота «Тараза» Айбар Жаксылыков / Фото kazfootball.kz

С атак «Тобола» начался и второй тайм. И на 47-й минуте Асранкулов с линии штрафной площади пробил с ходу низом по центру ворот, но голкипер поймал мяч. Тот же Асранкулов подключился к атаке на 53-й минуте, получил мяч у левого угла штрафной площади гостей, дошел с ним до лицевой линии и оттуда сделал навесную подачу направо, а Жаксылыков в прыжке с линии вратарской площадки головой пробил в правый нижний от голкипера угол ворот, вновь выведя хозяев вперед - 3:2.

На исходе часа игры опасный удар по воротам «Тобола» нанес Шахметов, ворвавшийся в штрафную площадь и умудрившийся пробить в окружении трех защитников, но голкипер отбил мяч. А уже через минуту Акмурзин не успел спасти команду, когда Жумабек перехватил поперечную передачу Жумашева перед штрафной площадью и, войдя в нее, неожиданно пробил мимо двух игроков «Тобола», закрывавших в этот момент обзор голкиперу, и оформил дубль - 3:3.

На 65-й минуте за снос на подступах к штрафной площади гостей Жумашева, совершившего перед этим красивый рейд с правого фланга в центр и переигравшего по пути четырех игроков, в ворота «Тараза» был назначен опасный штрафной удар. Вукадинович со стандарта пробил в обвод «стенки» в правый нижний угол ворот, но Сейсен успел среагировать и отбил мяч.

Удар по воротам «Тараза» наносит нигерийский полузащитник «Тобола» Чиди Осучукву / Фото kazfootball.kz

После этого момента наставник «Тобола» провел тройную замену, выпустив на поле вместо Каирова, Осучукву и Вукадиновича соответственно игроков молодежки Дмитрия Панова, Бекзата Ермекбаева и Марата Алписпаева. При этом капитанская повязка перешла к Сергееву, который на 70-й минуте мог вывести «Тобол» вперед после очередной атаки хозяев и ошибки Сейсена в своих владениях, но после его удара с разворота от линии вратарской площадки мяч попал в левую штангу.

А на 78-й минуте молодые игроки Даниил Дубровин и Нурбек Байжанов сменили на поле Жаксылыкова и Сергеева, отдавшего капитанскую повязку Семченкову. В значительно омоложенном составе хозяева продолжали подолгу владеть мячом на половине поля соперника, и увлекшись атакой на 82-й минуте упустили выпад гостей. Вышедший на замену болгарский полузащитник «Тараза» Милен Гамаков с середины своей половины поля сделал длинную передачу вперед Жумабеку, который убежал от Панова, вышел один на один с голкипером и пробил над ним, оформив хет-трик и впервые в матче выведя гостей вперед - 3:4.

Еще через шесть минут одна из редких контратак гостей завершилась взятием ворот, когда после подачи с левого края гаитянского защитника гостей Алекса Джуниора мяч от ноги Абзала Таубая отлетел к Жумабеку, который с линии штрафной площади хлестко пробил в касание в правый нижний угол ворот, поставив точку в матче и впервые в своей карьере оформив покер - 3:5.

После игры главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ сказал:

- Эта игра нам служила для поддержания формы футболистов, которые получают мало игровой практики. Несмотря на нехороший результат, я доволен. Особенно первым таймом - мы играли хорошо и дважды забили. Показали, что у нас есть игроки, которые не только могут сидеть в запасе, но и играть в основном составе. Во втором тайме выпустили пять игроков из дубля, и у нас больше не было шансов. Я доволен, как мы играли. Сергеев забил два гола, забил Жаксылыков. Васильев хорошо играл. Того же Осучукву именно я впервые вижу в форме «Тобола». Понравилась игра молодых игроков: Жаслана Жумашева, Романа Асранкулова, Вячеслава Кульпеисова, Данияра Семченкова. Что касается Сергеева, Вукадиновича и Каирова, наверняка кто-то из них выйдет в составе на еврокубковый матч в четверг. Надеемся, что у них будет такое же отношение к игре, как сейчас.

Таким образом действующий чемпион Казахстана «Тобол», дважды ведя в счете и 65% времени владея мячом, уступил набравшему 11 очков «Таразу» в, пожалуй, лучшем матче тура и досрочно выбыл из борьбы за почетный трофей.

Такая же участь постигла в группа «С» и лидера чемпионата «Актобе», который одержал первую победу в домашнем поединке с «Мактааралом» (1:0). В заключительном туре «Таразу», набравшему на 2 очка больше, чем клуб из Атакента, достаточно не проиграть в Туркестане, чтобы выйти в четвертьфинал с первого места в группе.

В группе «А» досрочно первое место занял набравший 13 очков «Кайрат», которому вновь уступил «Ордабасы» на этот раз на своем поле - 1:3. За вторую путевку в четвертьфинал поборются в этой группе «Атырау», завершивший дома вничью матч с «Аксу» - 0:0 и набравший 7 очков, а также шымкентцы, у которых на одно очко меньше.

В квартете «В» потерял все шансы на выход из группы только «Кызыл-Жар», уступивший на своем поле со счетом 1:3 «Каспию», у которого теперь 7 очков. А по 10 очков набрали «Акжайык» и «Кайсар», чье противостояние в Уральске завершилось боевой ничьей - 2:2.

С таким же счетом завершился матч в столице между лидировавшей в группе «D» «Астаной» и выбывшем из борьбы «Жетысу». А на первое место вышел «Шахтер», одержавший гостевую победу над «Тураном» (2:0) и набравший 10 очков. И теперь в последнем туре «Шахтер» с отстающей на одно очко «Астаной» определят в очном поединке в Караганде, кто выйдет из группы с первого места, а кто со второго.

Матчи шестого тура группового этапа Кубка РК пройдут в субботу и в воскресенье, 13 и 14 августа. «Тобол» сыграет 14 августа в Актобе с лидером чемпионата.