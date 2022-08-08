В новом послании президента Касым-Жомарта Токаева народу, которое ожидается в сентябре, нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого, считает политолог Никита Шаталов, передает КазТАГ.

«На левом берегу вовсю работают над посланием президента. Сентябрьский документ должен быть об экономике и реформах, потому что политический вопрос закрыт референдумом. Дальше – регулярные электоральные процессы. А что делать с качеством жизни – вопрос открытый и тревожный. И это послание будет, пожалуй, самым трудным для администрации. У него нет ограничителей, но есть широкий запрос граждан: им нужно внятно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого, и сделать это на живых примерах», - написал Шаталов на своем Telegram-канале в понедельник.

Он отметил, что «послание не только документ из системы госпланирования».

«У него есть очень важная коммуникативная составляются – президент обращается к народу, говорит с бюрократией, расставляет символические и прагматические приоритеты», - пояснил политолог.

По его мнению, в нынешней ситуации у послания может быть три потенциальных дизайна, из которых руководству страны предстоит сделать выбор.

«Реформаторское послание. Этот вариант на самом деле больше похож на послание президента РФ федеральному собранию. То есть это разговор с аппаратом о тех нуждах, с которыми сталкивается государство и его граждане. В данном случае прекращается игра с тем, что глава государства разговаривает с людьми и начинается жесткая аппаратная встряска по ключевым направлениям. Этот документ не работает на рейтинг первого лица впрямую, потому что у него вообще другой объект, но его можно сосредоточить на трех-пяти больших вещах, которые нужно сделать быстро и с наибольшим эффектом для людей», - сообщил эксперт.

Второй вариант, как считает Шаталов, «разговор с народом по запросам целевых групп».

«Это то, что в политической науке называют популизмом – разговором между лидером и людьми, его избравшими, поверх институтов. Людей в этой оптике различают по большим запросам: женщины в столице хотят социалку и школы, мужчины на юге – трудоустройство или возможность открыть цех по производству мебели или колбасы. Им дают то, что они просят – забирают ресурсы у экономики простых вещей и дробят на гранты для предпринимателей, увеличивают зарплатную ведомость министерства просвещения на учителей и так далее. В целом и первый, и второй инструменты – они про то, что нужно взять не казахстанскую нацию целиком, а выделить из нее людей, чьи запросы доминируют и могут повлиять на всех/большинство», - объясняет политолог.

Третий вариант, по его мнению, это «перечень поручений с политическим маркетингом».

«Это более-менее традиционная вещь в нашей действительности. Она мало соотносится с данными, зато включена в бюрократическую канву. Нет никаких групп людей, зато есть средний казахстанец с его очень условными потребностями – от детского сада до рассрочки на утюг. К этой конструкции подбираются меры условно популярные – связанные часто с прямым стимулированием. Этот формат начал изживать себя еще в 2020 году, когда администрация пошла на расширение текста (150 поручений против 80)», - добавил автор.

При желании, считает он, «можно сделать 200-250, даже объединить в один нарратив, но эффект будет для людей один и тот же – ничего не поменялось».

«И вот это самый нежелательный эффект от послания. Впереди будет сложная осень и не менее сложная зима, во время которых понадобится и ощущение перспективы для казахстанцев, и высокий рейтинг первого лица, которому предстоит продолжать большую внешнюю политику и отвлекаться на регулярные дефициты товаров первой необходимости. Что нас ждет в сентябре, я не знаю, но есть надежда, что послание будет из нового Казахстана», - заключил Шаталов.