Выходить из отпуска на работу и взрослым-то сложно. А каково ребёнку после летней свободы вернуться к продуктивной учёбе?

Перед возвращением детей в школу важно наладить нормальный режим сна и питания, а также освежить знания. Эксперты поделились с читателями Informburo.kz советами.

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Здоровый сон

Семейный врач Светлана Останина обратила внимание на то, что дети зачастую мало спят, что мешает им нормально учиться.

"До начала школьного сезона осталось меньше месяца. За эти недели важно перестроить режим школьника мягко и без резких ограничений. Главной целью родителей должно быть обеспечение длительности сна не менее восьми-десяти часов в зависимости от возраста ребёнка и от качества сна", – подчеркнула Светлана Останина.

Доктор дала такие советы:

Планировать отход ко сну не позднее 21.00 для младших школьников и 22.00 для старших школьников. Для этого нужно честно и объективно оценить, в какое время ребёнок ложится спать на данный момент. И постепенно сокращать эту разницу – минус 10-15 минут каждый день. Для возвращения потребуется пару недель, и это будет плавно и малозаметно для самого ребенка. Снизить количество раздражающих факторов в комнате. Воздух должен быть прохладным, влажность – оптимальной, шторы – желательно плотные. Можно подарить ребёнку повязку на глаза в стиле любимого аниме или мультфильма. Вечера рекомендуется проводить в спокойной атмосфере, постепенно снижая количество визуальной и аудиальной нагрузки (использование гаджетов, просмотр фильмов, прослушивание музыки). Пусть сначала время без активных раздражителей составляет 20 минут и постепенно увеличивается до часа. Лучше просмотр видео и компьютерные игры перед сном заменить на совместную прогулку вокруг дома или к ближайшей беседке. Вечерний приём пищи не должен быть позднее 20.00, так как нагрузка на желудочно-кишечный тракт будет мешать углублению сна и его качество снизится. Перед сном разрешается выпить стакан любимых кисломолочных продуктов (кефир, айран, йогурт). Солёные чипсы и газированные напитки переносим на обеденное время в ограниченном количестве. Перед сном можно принять тёплую ванну с небольшим количеством соли и успокаивающими травами или тёплый душ. Также успокаивающий эффект даёт ванночка для ног. Для младших школьников отход ко сну является важным моментом контакта с родителями. Для усиления психологической связи можно почитать любимую сказку или вместе полистать комикс, уложить спать игрушки. Главное правило – сохранение дружелюбной атмосферы в семье в вечернее время. Об отходе ко сну лучше предупредить несколько раз – за полчаса и за 10-15 минут до назначенного времени.

Полноценный завтрак

Детский психолог Татьяна Остапенко посоветовала обратить внимание на питание, потому что летом почти все дети питаются беспорядочно: в течение дня постоянно устраивают перекусы в виде бутербродов или печенья, а потому родители не так остро акцентируют внимание на завтраке.

"Когда ребенок идёт в школу, завтрак должен быть самым калорийным и насыщенным, то есть там должны быть и аминокислоты для мозга, и достаточное количество калорий для умственной деятельности. Еда – как дрова, и в зависимости от того, насколько активно наш мозг работает, они могут быстро прогореть, если ребёнок не позавтракал", – пояснила Татьяна Остапенко.

"За лето дети часто так расслабляются, что потом, просыпаясь утром в школу, не хотят есть. Ко второму или третьему уроку они начинают кусочничать, что не даёт нормальной возможности для работы мозга, соответствующего усваиванию знаний, – пояснила психолог. – А питание – это такая биологическая функция, что если человек хочет есть, голова в этот момент не думает ни о чём, кроме еды. Важно подумать о том, какую еду ребёнок будет брать, так как всё же резкий отказ от кусочничества может стать стрессом. Лучше, если это будут какие-нибудь фрукты, фруктовые батончики".

Возвращение в рабочий ритм

Татьяна Остапенко перечислила несколько шагов, которые помогут школьнику без лишнего стресса влиться в учебный процесс.

1. Освежить знания.

У детей из начальной школы с этим несколько проще, так как у них много сейчас разных занимательных вещей, через которые можно вспомнить материал. Не нужно для этого выделять много времени, достаточно будет получаса.

Актуальнее всего вспоминать языки и математику. Языки можно освежить через мультфильмы или песни на родном языке обучения. Из математики лучше повторить то, что сложно усваивалось в прошлом году, потому что то, что ребёнок легко освоил, вспомнится в процессе, а вот то, что было сложнее, скорее всего, уже забылось.

Детей среднего и старшего звена усадить за летние задания уже не так просто, если только они сами не проявили инициативу. Обычно детям дают список книг для чтения летом. Если трудно усадить их за чтение, то пусть хотя бы посмотрят фильмы по произведениям из списка. Посмотрите фильм вместе с ребёнком, чтобы после обсудить его суть. После того как дети просматривают фильмы, иногда им становится интересно прочитать книгу и сравнить её с фильмом, а некоторые после этого даже пишут литературные эссе.

2. Не нагружать ребёнка кружками и секциями с 1 сентября

Достаточно часто родители с первого сентября стараются ребёнка загрузить дополнительными заданиями, секциями, кружками, репетиторами. С одной стороны, чтобы всё повторить, с другой, чтобы не хватало времени на глупости. Так поступать очень не рекомендуется, потому что в школьный процесс нужно входить потихоньку, как в холодную воду.

Хотя бы первые две недели нужно дать ребёнку просто побыть в школе, а потом уже подключать дополнительные занятия. При сильной моментальной нагрузке ребёнок будет испытывать очень большой стресс, а это в свою очередь влияет на адаптацию – на то, как дети приспосабливаются к учёбе, и на то, насколько они быстро выгорают. Чтобы не произошло быстрого выгорания, лучше дать ребёнку небольшую фору, чтобы сначала он привык к школьному режиму, расписанию, к интенсивности интеллектуальной нагрузки.

3. Вместе сходить за покупками

Берите детей с собой независимо от их возраста, и пусть они сами выбирают школьную форму, канцелярию, ручки, карандаши, какие-то красивые тетрадки, наклейки, обложки, дневники. То, с чем ребёнок будет работать целый год, ему должно нравиться. Шоппинг помогает смириться с тем, что рано или поздно учёба возобновится.

4. Ознакомиться с программой

Полистайте учебники вместе с ребёнком, загляните чуть-чуть вперёд. Когда дети примерно знают, какие темы у них будут в предстоящем году, им легче втянуться. Важно выяснить, как вообще будет устроен учебный год: сменятся ли учителя, какое будет расписание, будут ли новые предметы, придут ли новые одноклассники. Если ребёнок будет знать об этом заранее, у него уже будет время подготовиться.

4. Отпраздновать начало учебного года

Старшие дети обычно отмечают начало учебного года самостоятельно: после линейки все вместе собираются и идут в кафе классом или группами, с которыми они раньше общались. Если этого не происходит, сходите со своими детьми самостоятельно и отметьте последние дни лета вместе с ними. Это поможет детям понять, что каникулы закончились. А первого сентября, после линейки, можно устроить какую-нибудь прогулку в честь начала учебного года. Многие родители упускают такие важные вещи.

Поддержка и безопасная среда

По мнению Татьяны Остапенко, важно создать для детей поддерживающую, безопасную среду, чтобы когда школьник приходил домой, ему хотелось поговорить с родителями, обратиться к ним за советом, за помощью. Ребёнку хочется знать, что его примут, поддержат, а не накажут или обесценят. Родительская функция – поддерживающая, а не обучающая.

Семейный психотерапевт Оксана Доронкина также подчёркивает важность создания комфортной атмосферы.