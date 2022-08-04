Работа ЦОНов еще не восстановлена в Костанайской области
4 августа 2022, 09:37 | Государство
Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в филиале НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.
- 3 августа из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz , SB.egov.kz, Порталы открытого правительства, ИС ЗАГС, Мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП. К сожалению, данные системы влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому прием клиентов в отделениях Госкорпорации временно недоступен. ЦОНы Костанайской области услуги не оказывают. Как только функционал информационных систем, а так же работа ЦОНов, будут восстановлены, сообщим дополнительно, - прокомментировали в региональном филиале.
Работы по восстановлению систем продолжаются.
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