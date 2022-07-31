В прошлом году около 3,5 тысячи мужчин ушли в декретный отпуск в Казахстане. Все они официально получают выплаты по уходу за ребенком до года. Об этом сообщила генеральный директор Государственного фонда социального страхования Нурсулу Кемел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

© elements.envato.com

В Госфонде напомнили, что в нашей республике отцы могут наравне с матерями брать декрет для воспитания детей.

Выплаты по уходу за ребенком до года может получить только один из родителей. Размер пособия составляет 40 процентов от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

"По уходу за ребенком сейчас в рамках Социального кодекса рассматривается возможность увеличения продолжительности выплат до полутора лет. Наша задача же обеспечить стабильность этой системы. Потому что они долгосрочный характер носят, есть иждивенцы, лица с инвалидностью, которые получают эту выплату", - отметила Нурсулу Кемел.

В прошлом году государство выплатило гражданам свыше 330 миллиардов тенге в качестве соцвыплат. С начала этого года в Госфонд поступило 204 миллиарда тенге, из них 199 миллиардов направлены получателям соцвыплат.

"Система внедрена с 2005 года, охватывает все работающее население, а также индивидуальных предпринимателей, плательщиков ЕСП. На сегодня система охватывает 6,6 миллиона работающего населения. И в год более одного миллиона получателям назначаются выплаты по пяти видам социального риска", - подчеркнула гендиректор Госфонда.