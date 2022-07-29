По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 июля, на большей части территории области ожидается дождь, особенно сильный - на востоке. Кроме того, на востоке и юге дожди будут сопровождаться грозами, шквалом и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В воскресенье и в понедельник дожди с грозами пройдут на севере и востоке области. В Костанае в ближайшие три дня тоже будут грозовые дожди.

- В субботуночью будет 11-16, на юге области 19 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - Днем температура ожидается в пределах 19-24°С, на юге 27°С. В воскресенье и понедельник, 31 июля - 1 августа, ночная температура будет ниже и составит 8-13°С, на юге 16°С. В дневное время по области термометрыв покажут 17-22, на юге 27 градусов. В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 13-15°С, днём 22-24°С. В воскресенье и понедельник: ночью 11-13°С, днём 20-22°С.

В субботу синоптики прогнозируют северный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с на севере, востоке и юге области. В воскресенье и понедельник ветер будет менять направление с северо-восточного на юго-восточное, средняя скорость его составит 9-14 м/с, на севере и востоке ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с.