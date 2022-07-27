По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 июля, на севере и востоке области пройдут грозовые дожди, днём на востоке ожидаются шквал, град. В пятницу, 29 июля, ночью на севере и востоке, а днём на большей части территории будут идти дожди с грозами. Местами вероятны шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В субботу, 30 июля, дожди с грозами будут идти на большей части территории области, местами они будут сопровождаться шквалом и градом.

В Костанае 28-30 июля временами будут идти грозовые дожди.

- Ночью в четверг по области будет 13-18 градусов, на юге 21 градус, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 19-24°С, на юге 28°С. В пятницу ночью термометры покажут 10-15°С, на юге 18°С. Днем ожидаем 15-20 градусов, на юге 25 градусов. В ночь на субботу температура воздуха ожидается 13-18°С, в дневное время 20-25°С.

В Костанае ночные температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 14-16°С, днём 22-24°С. В пятницу: ночью 13-15°С, днём 18-20°С. В субботу: ночью 14-16°С, днём 22-24°С.

В четверг ожидается северный ветер. В пятницу в течение дня он сменится северо-восточным и сохранит это направление в субботу. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области.