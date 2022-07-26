На Ночь в Доме дружбы приглашают костанайцев
26 июля 2022, 15:21 | Общество
Это пятая по счету Ночь, которая пройдет в Доме дружбы. В этот раз она посвящена Году детей и 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана со странами СНГ и ближнего зарубежья.
Костанайцев в этот вечер ожидают:
- фотовыставка «Редкие этносы Казахстана»;
- большой концерт;
- кинотеатр под открытым небом;
- сказочные герои разных стран;
- мастерская мультфильмов Maleficos,
и другие сюрпризы!
Уникальное предложение:
- собери свою команду из пяти человек, получи паспорт Дома дружбы, пройди все задания и выиграй супер-приз от областной Ассамблеи народа Казахстана!
Ночь в Доме Дружбы начнется 29 июля в 18.30 по адресу ул.Алтынсарина, 115. Вход свободный.
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