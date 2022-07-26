Это пятая по счету Ночь, которая пройдет в Доме дружбы. В этот раз она посвящена Году детей и 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана со странами СНГ и ближнего зарубежья.

Костанайцев в этот вечер ожидают:



- фотовыставка «Редкие этносы Казахстана»;

- большой концерт;

- кинотеатр под открытым небом;

- сказочные герои разных стран;

- мастерская мультфильмов Maleficos,

и другие сюрпризы!



Уникальное предложение:

- собери свою команду из пяти человек, получи паспорт Дома дружбы, пройди все задания и выиграй супер-приз от областной Ассамблеи народа Казахстана!

Ночь в Доме Дружбы начнется 29 июля в 18.30 по адресу ул.Алтынсарина, 115. Вход свободный.