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Озвучена дата начала регистрации на августовское ЕНТ

24 июля 2022, 10:39 |  Общество

Регистрация на августовское платное ЕНТ пройдет с 25 по 30 июля на сайте app.testcenter.kz, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В данном ЕНТ могут принять участие следующие лица:

  • выпускники организаций среднего образования текущего года для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
  • выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
  • выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, а также лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана, окончившие учебные заведения за рубежом для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
  • лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;
  • обучающиеся вузов по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающие перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;
  • обучающиеся вузов, желающих перевестись в группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.

Стоимость участия в тестировании составит 4230 тенге.

При регистрации на ЕНТ тестируемые по своему желанию смогут выбрать место, дату и время проведения тестирования.

Кроме того, тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ.