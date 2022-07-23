22 июля на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования по Костанайской области Орал КАППАСОВ пояснил, к чему надо начинать готовиться детсадам и мини-центрам.

- Сейчас при открытии дошкольных организаций отсутствуют единые требования, - сказал он. - Указанные предпринимателями в уведомлении сведения не проверяются. Отдельные сады просто не подают уведомления... Сегодня все уровни образования лицензируются, кроме дошкольного. Это и школы, и колледжи, и вузы.

Каппасов напомнил, что до 2011 года дошкольные организации лицензировались. Но затем дефицит мест в детских садах привел к тому, что порядок открытия частных организаций был максимально упрощен. Сейчас острота ситуации снята и встает вопрос о качестве услуг в дошкольных организациях.

- При получении лицензии дошкольные организации должны будут подтвердить соответствие самым минимальным квалификационным требованиям, единым как для государственных, так и для частных. Речь идет о соответствии противопожарным, санитарным правилам, нормам по количеству детей в группах и по квалификации педагогов, - пояснил руководитель департамента.

И добавил, что во многих странах дошкольные учреждения либо лицензируются, либо проходят процедуру аккредитации.

Министерство просвещения РК сейчас прорабатывает процедуру. Введение лицензирования планируется на 2024 год, оно будет проводиться поэтапно. По словам Каппасова, коррупционные риски оцениваются как низкие, поскольку государственная услуга по выдаче лицензии будет полностью автоматизированной и бесплатной. Сейчас в установленном законодательством порядке проводится анализ регуляторного воздействия на бизнес вводимого лицензирования, затем будет разрабатываться соответствующий законопроект.

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