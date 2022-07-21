"Тобол" в домашнем матче обыграл гибралтарский "Линкольн Ред Импс" во втором отборочном раунде Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Костанае завершился со счетом 2:0. Казахстанский клуб нанес более десятка ударов в сторону ворот соперника и выиграл по угловым ударам (6:3), а забил только на 65 минуте.

Вышедший на замену Айбар Жаксылыков открыл счет в матче после розыгрыша углового удара, когда соперники не смогли выбить мяч.

В компенсированное время забил Жарко Томашевич.

В матче было показано четыре желтые карточки. У "Тобола" предупреждение получили Самат Жарынбетов и Багдат Каиров.