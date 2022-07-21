"Тобол" одержал первую победу в еврокубках после вылета из Лиги чемпионов
Vesti.kz
21 июля 2022, 21:59 | Спорт
"Тобол" в домашнем матче обыграл гибралтарский "Линкольн Ред Импс" во втором отборочном раунде Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Костанае завершился со счетом 2:0. Казахстанский клуб нанес более десятка ударов в сторону ворот соперника и выиграл по угловым ударам (6:3), а забил только на 65 минуте.
Вышедший на замену Айбар Жаксылыков открыл счет в матче после розыгрыша углового удара, когда соперники не смогли выбить мяч.
В компенсированное время забил Жарко Томашевич.
В матче было показано четыре желтые карточки. У "Тобола" предупреждение получили Самат Жарынбетов и Багдат Каиров.
Последние новости
21.07.22 16:39 Новый праздник могут учредить в Казахстане
21.07.22 15:31 Морис КИМ: Странная модель жилищной реформы
21.07.22 13:17 Наше общее собачье дело - Закон об ответственном обращении с животными начали «пришивать» к реальности
21.07.22 11:45 Учебный год могут увеличить на две недели в Казахстане
21.07.22 10:44 Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Тобола" и "Кызыл-Жара" в Лиге конференций
21.07.22 09:14 В независимой экспертизе отказали. Пациентка подала в суд на костанайскую стоматологию через 2,5 года после приема у врача
20.07.22 22:08 «Тобол» уверен в своих силах перед матчем с чемпионом Гибралтара в Лиге конференций УЕФА
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.