По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 21-23 июля, на севере и востоке области пройдут кратковременные дожди с грозами. В Костанае в четверг будет переменная облачность без осадков, а в пятницу и субботу - кратковременные дожди с грозой.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- 21-23 июля на большей части территории области по ночам термометры будут показывать 12-17, на юге 20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Дни будут жаркими: в эти три дня ожидаем 25-32°С, на юге области в четверг 33°С, в пятницу-субботу 35°С. В Костанае в ближайшие трое суток по ночам будет 14-16°С, в дневное время столбики термометров поднимутся до 26-28°С.

Ветер в четверг и пятницу ожидается северо-западный, а в субботу он сменится северо-восточным. Скорость ветра в ближайшие трое суток будет 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/сек на севере и востоке области.