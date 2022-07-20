Встреча главы областного центра Марата Жундубаева пройдет в следующую среду, 27 июля. Уже сейчас свои вопросы и предложения жители Костаная могут оставить в специальных урнах, сообщает служба IKomek в Instagram.

Фото из архива "НГ"



Встреча состоится 27 июля в здании средней школы № 29, расположенной в мкрн. Аэропорт. Начало в 16:00

Специальные урны для вопросов и предложений расположены по следующим адресам:

- мкр. Аэропорт, в здании средней школы № 29;

- ул. Пушкина, 98 здание городского акимата.

Предложения, замечания и отклики населения принимаются в рабочие дни по телефонам 8-7142-57-57-30, 8-7142-57-57-65, с 9.00 до 18.30, обед с 13.00 до 14.30, а также на сайте ГУ «Аппарат акима города Костаная» и аккаунте в социальной сети «Facebook». Адрес электронной почты: gorakimat@kostanay.gov.kz