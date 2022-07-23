В этом году в августе казахстанцев со стандартной пятидневной рабочей неделей ожидает 22 рабочих и 9 выходных дней. Ожидается перенос одного выходного дня из-за праздника, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

На август 2022 года в Казахстане выпадает один праздник - День Конституции. В этом году 30 августа приходится на вторник, в связи с чем был утвержден перенос выходного дня с субботы, 27-го, на понедельник, 29-е. Так, у казахстанцев с пятидневкой будут длинные трехдневные выходные с 28 по 30 августа.

Уточним, для пятидневки суббота, 27 августа - рабочий день, воскресенье-понедельник, 28, 29 и 30 августа - выходные. 31 августа, среда - рабочий день.

При шестидневке суббота – рабочий день, перенос не производится. При шестидневке отдыхаем только 28-го, в воскресенье, и 30-го, во вторник. 27-го, в субботу, и 29-го, в понедельник – рабочие дни.