По их мнению, государство выбрало неправильный путь для защиты воспитанников детсадов, передает Informburo.kz.

Фото informburo.kz

Владельцы частных детских садов Казахстана грозят властям забастовкой, протестуя против внедрения лицензирования и ваучерного финансирования в дошкольных организациях. Об этом говорилось на пресс-конференции в Алматы на площадке Народной партии Казахстана.

"Чиновники запрещают мирные митинги занятых в дошкольном образовании, вынуждая нас к забастовке. Десятки тысяч предпринимателей и педагогов, 90% которых – женщины, доведены до отчаяния. Мы не согласны с лицензированием!" – заявила председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образования Лейла Куленова.

По её мнению, профильное министерство долгие годы игнорировало ситуацию с низким качеством образования и даже физическим насилием в детских садах, пока общественное напряжение по этому вопросу не достигло максимума.

"Теперь весь негатив искусственно транслируется только на частные детские сады, но эта проблема имеет место и в государственных детсадах, где такие случаи тщательно скрываются. В центре скандалов в детских садах стоит педагог. Разве возможно лицензировать заботу и внимание? Лицензированию в основном подлежат материально-технические вопросы, которые находятся в ведении юридического лица, не педагога. Необходимо предпринимать комплексные меры вокруг личностей педагогов, их профессионализма, социальной незащищённости, психолого-педагогического отбора", – сказала председатель ассоциации.

Она добавила, что критериев качества работы дошкольных организаций до сих пор нет, а закон "О статусе педагога", по её мнению, имеет существенные пробелы и не исполняется в полном объёме. Государственной поддержкой, как утверждает Куленова, пользуются работники только государственных детсадов. Также спикер подчеркнула, что льготы, которые выдаются нуждающимся вместо реальных мест в детских садах, последних не заменяют.

Сам возврат к лицензированию детских садов глава ассоциации назвала "игрой слов".

"Государство по сути не отменяло лицензирование, была лишь исключена юридическая форма прохождения лицензирования, её заменили на конкурс образовательного заказа. Мы просто не получали саму лицензию, все остальные документы всегда сдавали, проходили проверки уполномоченных органов. Что даст возврат, по сути переименование процедуры?" – сказала Лейла Куленова.

Она обратилась к премьер-министру Алихану Смаилову с просьбой прислушаться к аргументам владельцев частных дошкольных организаций и дать личную оценку ситуации.