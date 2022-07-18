По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 июля, на западе области пройдет небольшой дождь с грозой. Грозовые дожди ожидаются и в среду, 20 июля, по западу и северу области. В ночное и утреннее время 19-20 июля на севере и западе области прогнозируется туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник осадков не ожидается, в среду пройдет грозовой дождь.

- Во вторник на большей части территории области ночью ожидается 13-18, на юге 21 градус тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем будет 28-33, на юге 38°С. В среду ночью термометры покажут 15-20, на юге 23°С. Днем снова будет жарко: 28-33, на юге 38°С. В Костанае во вторник ночью ожидаем 16-18, днём 30-32 градуса; в среду ночью - 18-20°С, днём - 28-32°С.

Ветер в ближайшие два дня будет юго-восточным, скорость его составит 9-14 м/с, на севере и западе области с периодическими усилениями до 15-20 м/с.