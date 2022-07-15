Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что законодательный запрет абортов в Казахстане не обсуждается, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В Кодексе о системе здравоохранения в нашей стране у женщины есть репродуктивные права. То есть женщина сама решает и планирует рождение и нерождение своего ребенка. Поэтому норм, запрещающих аборты у нас в стране, нет и пока что они законодательно не рассматриваются", - прокомментировала Ажар Гиният на брифинге СЦК.

По словам главы ведомства, резкого роста числа прерываний нежелательной беременности за последние пять лет в стране не наблюдается.

"Есть четкие показания по непрерыванию беременности, есть медицинские показатели, есть социальные показания. Поэтому все медицинские вмешательства, связанные с прерыванием беременности, проводятся комиссионно на уровне перинатальных центров, обсуждается с медиками, где лучшие врачи, им говорят о последствиях и о последствиях данного вмешательства и информируют женщину о самой операции", - добавила Ажар Гиният.