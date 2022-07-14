Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве дорог в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На расширенном заседании правительства Президент остановился на проблемах в области дорожной инфраструктуры.

"В этом году будет отремонтировано более 11 тысяч километров дорог. На это было выделено более 600 миллиардов тенге. Не затягивайте с ремонтом. Необходимо строго контролировать ход реализации проектов.

Особое внимание следует уделить качеству дороги. Ни для кого не секрет, что дороги в стране плохие, а в дорожно-строительной отрасли процветает коррупция. Даже дорога, ведущая к Акорде, не говоря уже о других местах, выглядит как лоскутное одеяло", - сказал Токаев.