Даже дорога к Акорде выглядит как лоскутное одеяло - Токаев о качестве трасс
14 июля 2022, 12:49 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве дорог в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
На расширенном заседании правительства Президент остановился на проблемах в области дорожной инфраструктуры.
"В этом году будет отремонтировано более 11 тысяч километров дорог. На это было выделено более 600 миллиардов тенге. Не затягивайте с ремонтом. Необходимо строго контролировать ход реализации проектов.
Особое внимание следует уделить качеству дороги. Ни для кого не секрет, что дороги в стране плохие, а в дорожно-строительной отрасли процветает коррупция. Даже дорога, ведущая к Акорде, не говоря уже о других местах, выглядит как лоскутное одеяло", - сказал Токаев.
Последние новости
14.07.22 13:06 "Умысла на хищение суд не установил" - Приговор по делу директора КТЭК вынесли в суде Костаная
14.07.22 10:31 Юбилейные приколы нашего городка - В чем причина мусорных завалов Рудного - в условном рефлексе или мышечной памяти?
14.07.22 09:11 Приговоренные к амнистии - Дело двух экс-чиновников акимата Костаная рассмотрели быстро, наказали мягко, отпустили с чистой совестью
13.07.22 13:44 Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
13.07.22 10:50 В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне перебоев с поставками новых авто из России
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.