Пресс-служба костанайского футбольного клуба приглашает болельщиков прийти сегодня, 13 июля, на Центральный стадион и вместе посмотреть игру между нашей командой и венгерским клубом.

Фото из архива "НГ"

«Футбольный клуб «Тобол» и администрация «Центрального» стадиона организуют онлайн-трансляцию матча с «Ференцварошем», - сообщает пресс-служба на своей странице ВКонтакте. - Приходите на стадион за час до начала игры – в 23:00. Начало матча – в 00:00. Вход свободный. Наличие клубной атрибутики приветствуется».

Кроме того, матч будут транслировать на канале Qazsport HD.



Напомним, первая встреча костанайцев и чемпиона Венгрии прошла в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 в Костанае 6 июля. Матч закончился со счетом 0:0.