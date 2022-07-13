Оформить земельные участки и получить другие услуги Госкорпорации «Правительство для граждан» по вопросам земельного кадастра стало еще проще. Теперь их будут оказывать в ЦОНах по всей стране. По желанию клиент может получить услуги персонального менеджера.

- Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает полный цикл оформления документов на земельный участок, начиная от разработки землеустроительного проекта до изготовления акта на земельный участок с регистрацией права, - сообщили в пресс-службе НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области. - Самые востребованные услуги по оформлению земель – это составление земельных проектов, установка границ земельных участков, горизонтальная и высотная съемка земельных участков, проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, аэрофотосъемочные работы, предоставление копий земельно-кадастровых документов и много другое.

В Костанайской области ЦОНы, в которых оказываются коммерческие услуги, доступны по следующим адресам.