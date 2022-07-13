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Оформление земельных участков упростили для костанайцев

13 июля 2022, 09:23 |  Государство

Оформить земельные участки и получить другие услуги Госкорпорации «Правительство для граждан» по вопросам земельного кадастра стало еще проще. Теперь их будут оказывать в ЦОНах по всей стране. По желанию клиент может получить услуги персонального менеджера.

- Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает полный цикл оформления документов на земельный участок, начиная от разработки землеустроительного проекта до изготовления акта на земельный участок с регистрацией права, - сообщили в пресс-службе НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области. - Самые востребованные услуги по оформлению земель – это составление земельных проектов, установка границ земельных участков, горизонтальная и высотная съемка земельных участков, проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, аэрофотосъемочные работы, предоставление копий земельно-кадастровых документов и много другое.

В Костанайской области ЦОНы, в которых оказываются коммерческие услуги, доступны по следующим адресам.

  1. Отдел № 1 города Костанай, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік-46
  2. Отдел № 2 города Костанай, г. Костанай, Гашека 14
  3. Отдел Аулиекольского района, с.Аулиеколь ул. Ш.Жанибек батыра,32
  4. Отдел Алтынсаринского района, с. Силантьевка, улица Ленина, 51
  5. Отдел Амангельдинского района, с. Амангельды, ул. Майлина 27 А
  6. Отдел города Аркалык, г. Аркалык, пр.Абая,д. 62
  7. Отдел Жангельдинского района, с.Торгай ул. К.Мырзабеков №37
  8. Отдел города Житикара, г.Житикара, ул.Ленина дом 108
  9. Отдел Карасуского района, с.Карасу ул. Комсомольская 24
  10. Отдел Камыстинского района, с. Камысты, ул. Ержанова 66
  11. Отдел города Тобыл, п.Затобольск ул.Тәуелсіздік, 53
  12. Отдел Карабалыкского района, с. Карабалык ул. И. Щеголихина 3
  13. Отдел города Лисаковск, г. Лисаковск, 4 мкр, 34Б
  14. Отдел Денисовского района, с.Денисовка ул.Советская,13
  15. Отдел Беимбета Майлина района, с. Әйет, ул. Калинина, д.93
  16. Отдел города Рудный, г.Рудный Космонавтов 12
  17. Отдел Федоровского района, с. Федоровка ул. Красноармейская 56
  18. Отдел Узункольского района, с.Узунколь ул.Абая 79
  19. Отдел Сарыкольского района, с. Сарыколь, улица Ленина 104
  20. Отдел Наурзумского района, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека 5
  21. Отдел Мендыкаринского района, с.Боровское ул .Коралева 4а