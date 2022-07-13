Оформление земельных участков упростили для костанайцев
Оформить земельные участки и получить другие услуги Госкорпорации «Правительство для граждан» по вопросам земельного кадастра стало еще проще. Теперь их будут оказывать в ЦОНах по всей стране. По желанию клиент может получить услуги персонального менеджера.
- Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает полный цикл оформления документов на земельный участок, начиная от разработки землеустроительного проекта до изготовления акта на земельный участок с регистрацией права, - сообщили в пресс-службе НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области. - Самые востребованные услуги по оформлению земель – это составление земельных проектов, установка границ земельных участков, горизонтальная и высотная съемка земельных участков, проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, аэрофотосъемочные работы, предоставление копий земельно-кадастровых документов и много другое.
В Костанайской области ЦОНы, в которых оказываются коммерческие услуги, доступны по следующим адресам.
- Отдел № 1 города Костанай, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік-46
- Отдел № 2 города Костанай, г. Костанай, Гашека 14
- Отдел Аулиекольского района, с.Аулиеколь ул. Ш.Жанибек батыра,32
- Отдел Алтынсаринского района, с. Силантьевка, улица Ленина, 51
- Отдел Амангельдинского района, с. Амангельды, ул. Майлина 27 А
- Отдел города Аркалык, г. Аркалык, пр.Абая,д. 62
- Отдел Жангельдинского района, с.Торгай ул. К.Мырзабеков №37
- Отдел города Житикара, г.Житикара, ул.Ленина дом 108
- Отдел Карасуского района, с.Карасу ул. Комсомольская 24
- Отдел Камыстинского района, с. Камысты, ул. Ержанова 66
- Отдел города Тобыл, п.Затобольск ул.Тәуелсіздік, 53
- Отдел Карабалыкского района, с. Карабалык ул. И. Щеголихина 3
- Отдел города Лисаковск, г. Лисаковск, 4 мкр, 34Б
- Отдел Денисовского района, с.Денисовка ул.Советская,13
- Отдел Беимбета Майлина района, с. Әйет, ул. Калинина, д.93
- Отдел города Рудный, г.Рудный Космонавтов 12
- Отдел Федоровского района, с. Федоровка ул. Красноармейская 56
- Отдел Узункольского района, с.Узунколь ул.Абая 79
- Отдел Сарыкольского района, с. Сарыколь, улица Ленина 104
- Отдел Наурзумского района, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека 5
- Отдел Мендыкаринского района, с.Боровское ул .Коралева 4а
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