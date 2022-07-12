Большинству казахстанцев знакома процедура оформления кредита. Зачастую, если доходов недостаточно, банк предлагает привлечь поручителя. Какие риски он на себя берет и в каких случаях банк может обязать его выплачивать деньги за заемщика, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал руководитель юридической компании AutoMarshal Данияр Байгабатов.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Специалист сразу подчеркнул, что давать согласие на поручительство по чужому кредиту необходимо только в случае большого доверия к лицу.

"С юридической точки зрения, если человек соглашается и подписывает договор попечительства, то он берет на себя обязательства по погашению чужого займа в случае, если должник, заемщик вовремя не осуществляет выплаты или у него имеются просрочки по кредиту. Однако, как и везде, здесь есть свои нюансы, - рассказал Байгабатов.

В каком случае могут обязать платить?

банк должен принять все разумные меры для взыскания суммы с основного заемщика. Юрист отметил, что существует "тонкая особенность, о которой многие заемщики и поручители не знают". А именно: прежде чем предъявить требования к поручителю, "В некоторых договорах банковского займа есть право банка произвести внесудебную (одностороннюю) реализацию имущества заемщика. И в частности, если смотреть по имущественным кредитам, ипотека, либо же банковский заем по автомобилю, то предметом залога становится либо та же квартира, либо автомобиль. И у банка есть право на внесудебную одностороннюю реализацию данного имущества. Соответственно, поручитель отвечает по обязательствам должника только после того, как кредитор примет все меры по взысканию задолженности. И если меры оказались безрезультатными, тогда уже поручитель по закону должен нести ответственность и выплачивать кредит", - поделился он.

Что делать?

При этом, как поясняет эксперт, после выплаты кредита, например, за друга или знакомого, поручитель вправе предъявить требование самому должнику по займу. Для этого необходимо подать исковое заявление о взыскании суммы задолженности по договору поручительства.

"В Казахстане законом предусмотрена мера, при которой при полной оплате задолженности перед банком-кредитором к поручителю переходят все права банка. Допустим, имеется кредит на один миллион тенге, поручитель ввиду неплатежеспособности заемщика оплачивает сумму банку. Далее поручитель уже сам вправе в судебном порядке предъявить требование самому должнику по займу", - подчеркнул юрист.

Банк "достает" звонками

Данияр Байгабатов отметил, что договором поручительства должны быть обговорены досудебные письма, досудебные претензии. Другими словами, телефонные звонки от банка вовсе не являются средством извещения.

"После того как от банка приходит претензия, поручителю необходимо написать встречное письмо - запросить информацию о том, какие действия со стороны банка были проделаны для взыскания суммы задолженности. В случае обращения с иском в суд со стороны поручителя все эти нюансы суд должен будет проверить. И если имеются нарушения со стороны банка, со стороны должника или поручителя, необходимо обращаться в суд за защитой своих прав", - объясняет специалист.

Однако в такой ситуации эксперт все же рекомендует нанять грамотного адвоката.

"Дело в том, что очень много подводных камней в договоре банковского займа, в договоре поручительства. На сегодняшний день в Казахстане банки максимально защищают свои интересы, и в договор они могут вносить условия, которые в действительности неприемлемы для поручителя", - убежден Байгабатов.

Принимая решение подписать договор поручительства, юрист советует внимательно знакомиться с условиями договора и по возможности показывать его юристам для правового анализа.

"В противном случае всегда есть риск, что поручителю придется платить по чужим счетам. Более того, на его собственное имущество может быть наложен арест в случае соответствующего решения суда", - заключил Данияр Байгабатов.