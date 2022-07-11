Во вторник, 12 июля, ночью на севере, днем на юге региона ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Днем на юге с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 17...22 градусов, днем 31...36 градусов.

- Во вторник, 12 июля, в Костанае переменная облачность, ночью дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 18...20 градусов, днем 31...33 градусов, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Погода в ближайшие дни обусловлена антициклоном.

В среду, 13 июля, на юге и востоке области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе порывы - 15-20 м/с. Температура ночью 15...20 градусов, на севере региона 12. Днем 27...32 градуса, на юге области 35 градусов.

В среду, 13 июля, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 17...19 градусов, днем 29...31.

Фото Андрея СКИБЫ