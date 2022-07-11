Сегодня, 11 июля, депутаты областного маслихата рассмотрели предложение облакимата по уточнению бюджета. Одобрили распределение администраторам программ чуть более 2 млрд тенге, из них 355 млн - на творческий и спортивный госзаказы.

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- Управлению культуры 270 млн тенге – на финансирование государственного творческого заказа для занятия 9 662-х детей в творческих кружках области, - сказала в докладе руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, - управлению физической культуры 85 млн тенге - на финансирование государственного спортивного заказа для занятий 6 900 детей в спортивных кружках и секциях.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что поддерживать таким образом детский спорт и творческие способности детей — прямое поручение президента страны. Особенно это нужно сейчас, когда «частные спортивные объекты поднимают цены на свои услуги».