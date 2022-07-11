На государственный заказ для детей выделят 355 млн тенге из бюджета Костанайской области
Галина КАТКОВА
Сегодня, 11 июля, депутаты областного маслихата рассмотрели предложение облакимата по уточнению бюджета. Одобрили распределение администраторам программ чуть более 2 млрд тенге, из них 355 млн - на творческий и спортивный госзаказы.
Фото из архива "НГ"
- Управлению культуры 270 млн тенге – на финансирование государственного творческого заказа для занятия 9 662-х детей в творческих кружках области, - сказала в докладе руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, - управлению физической культуры 85 млн тенге - на финансирование государственного спортивного заказа для занятий 6 900 детей в спортивных кружках и секциях.
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что поддерживать таким образом детский спорт и творческие способности детей — прямое поручение президента страны. Особенно это нужно сейчас, когда «частные спортивные объекты поднимают цены на свои услуги».
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