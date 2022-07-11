Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что с середины июня растет заболеваемость КВИ, причем до 80% заболевших не вакцинированы или получили прививку более 6 месяцев назад. Будете ли вы готовиться к новой волне пандемии? Да. Сделаю прививку от КВИ и буду носить маску в людных местах.

Да. Прививку делать не буду, но масочный режим постараюсь соблюдать.

Нет. Самое страшное уже позади, а сейчас КВИ уже не опаснее гриппа.

Нет. В разгар пандемии не обращал на нее внимания, а сейчас тем более.

