Еще в двух районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
11 июля 2022, 16:15 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 15 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». К четырем районам областного центра, где планировались работы на высоковольтных линиях и подстанциях, добавились еще два.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП- 117 (работы на подстанции)
13 июля с 10:00 до 16:00
- Детский сад «Айгерим-Ай» по пр. Кобланды Батыра 8,
- детский сад «Жастык» по ул. Дружбы 22а.
Спальный сектор:
- ул. Дружбы 22а, 26,
- пр. Кобланды Батыра 8, 10.
ТП- 224 (работы на подстанции)
14 и 15 июля с 10:00 до 17:00
- Детский сад № 14 по ул. Дружбы 17, сборный пункт.
Ранее о работах сообщали в этих четырех районах Костаная:
КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 12 по 15 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Беды 15-23,
- ул. Маяковского 58-74
ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 13 по 22 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 4-40,
- ул. О. Дощанова 94-128,
- ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
- ул. Журавлевой 3-25, 54-66,
ТП- 136 (работы на подстанции)
12 и 13 июля с 10:00 до 19:00
- Парк аттракционов,
- кинотеатр «Казахстан»,
- библиотека им. Толстого,
- школа детского творчества.
Светофор:
- ул. Гоголя-ул. Алтынсарина
ТП- 306 (работы на подстанции)
14 и 15 июля с 10:00 до 19:00
- Школа № 28 по ул. Бородина 138/1,
- ТОО «ВМС-ПКФ»,
- городской суд,
- НурБанк по ул. Победы 72,
- кафе «Женис»,
- ТОО «Костанайводхоз».
Частный сектор:
- ул. Бородина 151-161,
- пл. Победы 76, 161-173, 167/3-167/11, 169/4-169/14,
- ул. Шаяхметова 117-141,
- ул. Амангельды 154-181.
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