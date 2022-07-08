Новости

Где будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае

8 июля 2022, 16:55 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 11 по 15 июля работы на высоковольтных линиях и подстанциях планируются в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами электроэнергия будет отключена у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим аджресам:

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 11 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Беды 15-23,
  • ул. Маяковского 58-74

ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 13 по 22 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 4-40,
  • ул. О. Дощанова 94-128,
  • ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
  • ул. Журавлевой 3-25, 54-66,

ТП- 136 (работы на подстанции)

12 и 13 июля с 10:00 до 19:00

  • Парк аттракционов,
  •  кинотеатр «Казахстан»,
  • библиотека им. Толстого,
  •  школа детского творчества.

Светофор:

  • ул. Гоголя-ул. Алтынсарина

ТП- 306 (работы на подстанции)

14 и 15 июля с 10:00 до 19:00

  • Школа № 28 по ул. Бородина 138/1,
  • ТОО «ВМС-ПКФ»,
  •  городской суд,
  • НурБанк по ул. Победы 72,
  • кафе «Женис»,
  • ТОО «Костанайводхоз».

Частный сектор:

  • ул. Бородина 151-161,
  • ул. Победы 76, 161-173, 167/3-167/11, 169/4-169/14,
  • ул. Шаяхметова 117-141,
  • ул. Амангельды 154-181.