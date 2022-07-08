План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 11 по 15 июля работы на высоковольтных линиях и подстанциях планируются в четырех районах областного центра.

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В связи с работами электроэнергия будет отключена у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим аджресам:

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 11 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Беды 15-23,

ул. Маяковского 58-74

ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 13 по 22 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. 1 Мая 4-40,

ул. О. Дощанова 94-128,

ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,

ул. Журавлевой 3-25, 54-66,

ТП- 136 (работы на подстанции)

12 и 13 июля с 10:00 до 19:00

Парк аттракционов,

кинотеатр «Казахстан»,

библиотека им. Толстого,

школа детского творчества.

Светофор:

ул. Гоголя-ул. Алтынсарина

ТП- 306 (работы на подстанции)

14 и 15 июля с 10:00 до 19:00

Школа № 28 по ул. Бородина 138/1,

ТОО «ВМС-ПКФ»,

городской суд,

НурБанк по ул. Победы 72,

кафе «Женис»,

ТОО «Костанайводхоз».

Частный сектор: