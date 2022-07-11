Директор ТОО «Фрунзенское» Денисовского района Николай Шерер стал почетным гражданином Костанайской области
Галина КАТКОВА
Сегодня, 11 июля, представление акимата Костанайской области одобрили депутаты областного маслихата на внеочередной сессии. Николай Шерер уже 40 лет успешно руководит крупным хозяйством.
Фото Родился в 1949 году на Урале, куда его родители были высланы из Крыма в начале войны. А бабушка и дедушка попали в Казахстан, в Денисовский район. Там позже все Шереры и поселились. В селе Красноармейское Николай окончил школу, здесь начал работать, отсюда ушел в армию, поступил в вуз. Вернулся из Целинограда дипломированным инженером-механиком. Руководить совхозом им. Фрунзе он начал в 1982 году, а позже стал директором ТОО «Фрунзенское». Хозяйство имеет более 20 000 га посевных площадей, 2 750 голов КРС, в нем работает около 300 человек. При активной помощи Шерера, говорится в представлении, прошла газификации Красноармейского сельского округа, ТОО помогает школам, содержит ДК, стадион. Николай Николаевич Шерер — председатель совета директоров Денисовского района, быд депутатом областного маслихата, награжден орденом «Курмет». В 2013 году стал почетным гражданином Денисовского района.
Родился в 1949 году на Урале, куда его родители были высланы из Крыма в начале войны. А бабушка и дедушка попали в Казахстан, в Денисовский район. Там позже все Шереры и поселились. В селе Красноармейское Николай окончил школу, здесь начал работать, отсюда ушел в армию, поступил в вуз. Вернулся из Целинограда дипломированным инженером-механиком.
Руководить совхозом им. Фрунзе он начал в 1982 году, а позже стал директором ТОО «Фрунзенское». Хозяйство имеет более 20 000 га посевных площадей, 2 750 голов КРС, в нем работает около 300 человек. При активной помощи Шерера, говорится в представлении, прошла газификации Красноармейского сельского округа, ТОО помогает школам, содержит ДК, стадион.
Николай Николаевич Шерер — председатель совета директоров Денисовского района, быд депутатом областного маслихата, награжден орденом «Курмет». В 2013 году стал почетным гражданином Денисовского района.
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