Сегодня, 11 июля, представление акимата Костанайской области одобрили депутаты областного маслихата на внеочередной сессии. Николай Шерер уже 40 лет успешно руководит крупным хозяйством.

Родился в 1949 году на Урале, куда его родители были высланы из Крыма в начале войны. А бабушка и дедушка попали в Казахстан, в Денисовский район. Там позже все Шереры и поселились. В селе Красноармейское Николай окончил школу, здесь начал работать, отсюда ушел в армию, поступил в вуз. Вернулся из Целинограда дипломированным инженером-механиком.

Руководить совхозом им. Фрунзе он начал в 1982 году, а позже стал директором ТОО «Фрунзенское». Хозяйство имеет более 20 000 га посевных площадей, 2 750 голов КРС, в нем работает около 300 человек. При активной помощи Шерера, говорится в представлении, прошла газификации Красноармейского сельского округа, ТОО помогает школам, содержит ДК, стадион.

Николай Николаевич Шерер — председатель совета директоров Денисовского района, быд депутатом областного маслихата, награжден орденом «Курмет». В 2013 году стал почетным гражданином Денисовского района.