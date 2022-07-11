Она предназначена для молодых семей, реализуется в партнерстве с Отбасы банком. Претендовать на льготное кредитование могут специалисты из особо востребованных отраслей. В первую очередь - медики.

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Этот момент подчеркнул аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 11 июля, участвовал в работе внеочередной сессии областного маслихата. На ней депутаты утверждали предложения исполнительной власти по уточнению бюджета.

- Спасибо, что одобрили финансирование программы «Жас шанырак», - сказал аким, - она очень важна. Банк предоставляет тоже 350 млн тенге, таким образом на льготное кредитование жилья для молодых специалистов пойдет в этом году 700 млн тенге. По расчетам, более 50 семей должны в этом году получить свои квартиры. А на следующий год планируем, что их будет 100.

По словам Архимеда Мухамбетова, Костанайская область стала пятым регионом в стране, который опробует эту программу. Возрастные ограничения для участников - до 35 лет.