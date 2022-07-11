Если не отстрел, то как ещё можно регулировать численность сайги в Казахстане?

Последнюю неделю экологическая общественность и защитники диких животных в Казахстане бьют тревогу по поводу решения властей страны начать этой осенью сокращение численности сайги – древнейшей антилопы, которая в таком количестве осталась только в нашей стране.

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На общественную дискуссию в Нур-Султане, где обсуждалась дальнейшая судьба казахстанской популяции, пришли чиновники, экозащитники, фермеры, блогеры и общественники, передает Informburo.kz.

По официальным данным, общая численность трёх популяций сайгака в Казахстане весной 2022 года составила 1 млн 318 тысяч особей, из них: в Уральской – 801 тысяча, в Бетпакдалинской – 489 тысяч и в Устюртской – 28 тысяч.

Участники во время обсуждения в Нур-Султане инициативы по сокращению численности сайги / Фото Informburo.kz

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов назвало несколько причин, почему численность сайгаков нужно регулировать:

несоответствие численности сайгаков имеющимся кормовым ресурсам;

конфликт с сельскохозяйственными производителями и ущерб экономике;

риск возникновения эпизоотий из-за высокой плотности расселения сайгаков.

Власти, инициируя численное регулирование, ссылаются на биологическое обоснование Института зоологии и предлагают ликвидировать с 15 сентября по 30 ноября:

10% из Уральской популяции (Западно-Казахстанская область), в том числе взрослых самцов-рогачей – 5%, взрослых самок – 47,5% и сеголетков обоих полов – 47,5%;

2,5% из Бетпакдалинской (Костанайская и Акмолинская области), в том числе взрослых самцов – 5%, взрослых самок – 47,5%, сеголетков – 47,5%.

При этом мораторий на добычу сайги предлагается продлить до 2025 года.

Раньше защищали, теперь будут убивать?

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Нурлан Кылышбаев, комментируя эту инициативу заверил, что сокращение будет регулироваться силами инспекторов Охотзоопрома, специализированной организации, которая сейчас охраняет сайгу от браконьеров.

"Создана рабочая группа по определению самого механизма изъятия. Пока не принято решение: это будет отстрел или отлов сетями. Допуск населения к регулированию не предусматривается, – сообщил Нурлан Кылышбаев. – На 2023 год запланировано финансирование Института зоологии на научное исследование по рассмотрению других вариантов регулирования. В том числе искусственная миграция из Уральской в Устюртскую и Бетпакдалинскую популяции, из Бетпакдалинской популяции на другие территории – скажем, на восток Казахстана. Нынешняя мера исключительная и рассчитана только на 2022 год".

Бывший пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, ныне экологический эксперт Сакен Дилдахмет рассказал, что министерство сегодня пытается бороться с последствиями, но не с причинами проблемы.

"Земельный вопрос становится все актуальней. Многие латифундисты имеют миллионы гектаров. Исконные пастбища сайгаков отданы под сельхоздеятельность. Эти вопросы нужно было решать заранее на уровне правительства. Ничто не даёт нам права уничтожать сайгу. Её численность должна ещё вырасти до 2-3 млн. Только тогда можно говорить о промышленном изъятии. С фермерами нужно найти компромисс – компенсировать им потери через механизмы субсидирования или страхования. Надо наладить естественные пути миграции сайги, так как из-за строительства дорог и отсутствия экодуков они нарушены. Сайга не может кочевать, размножается в пределах одного района и создаёт проблемы. Если осенью начнут стрелять сайгу, общество опять будет протестовать", – дал прогноз Сакен Дилдахмет.

Погибшие самка и детёныш сайгака, Костанайская область, 20 мая 2015 года / Фото Reuters

В 2015 году погибло около 134 тысяч сайгаков на территории трёх регионов страны (Костанайская, Актюбинская и Акмолинская области), в то время как в 2014 году общее количество сайгаков в Казахстане оценивалось в 256,7 тысячи особей. Причиной массового падежа власти назвали возбудителя геморрагической септицемии (пастереллёз).

Есть более гуманный способ – природные хищники

По словам председателя Ассоциации практикующих экологов Лауры Маликовой, в развитых странах одним из методов регулирования численности того или иного вида животных, особенно копытных, является использование "природных врагов". В данном случае эколог имеет в виду волков.

"Хищники, как санитары, очищают от слабых и больных. Но у нас пока более гуманный способ – использование своих природных врагов законодательно не закреплён. По закону регулирование закреплено только методом охоты через выделение квот на отстрел. Но если у профильных ведомств будут знания и политическая воля, у нас всё возможно. И если гуманный способ применять, нужно восстанавливать численность самих волков, количество которых значительно сократилось, и копытных стало больше. В природе один вид регулирует другой. В любом случае мы сейчас столкнулись с проблемой, которую нужно решать комплексно", – подчеркнула Лаура Маликова.

Бауыржан Сабанов, фермер из Жанибекского района ЗКО, рассказал, что терпит убытки от сайгаков, которые, по его словам, вытоптали десятки гектаров посевов. Сабанов в числе фермеров, которые обратились в правительство с просьбой принять меры по регулированию численности сайги.

"Посевная площадь у нас 500 гектаров, из которых 40 гектаров идёт потрав. Но никто нам за это не возмещает. Просим возместить из республиканского бюджета, областному это не по силам. Мы не знаем, куда обращаться. По закону мы должны подать иск в местный исполнительный орган. Мы предлагаем отрегулировать численность через перемещение в другие регионы. Пусть создадут условия для охоты, чтобы получать качественное мясо", – сообщил Бауыржан Сабанов.

Фермеру вторит и заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкалыков, по словам которого область ежегодно экспортирует 2 млн тонн высококачественной пшеницы.

"Мы не заходим на территорию их естественного обитания. Нынешние посевные площади определены ещё со времён целины. А если без хлеба останемся? Это же серьёзно всё будет. Просим помочь нашим сельхозтоваропроизводителям. Если нужно, мы готовы снова пересчитать численность. Сайга – это наше достояние, но хлеб-то тоже нужен нашему народу, и в целом это наш экспортный потенциал", – отметил Галымжан Абдыкалыков.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Вера Воронова входит в рабочую группу министерства и считает, что решение о регулировании численности принимается "очень стремительно".

"Чтобы пробное изъятие было оправданным, нужно в два раза снизить количество добываемых животных – с 80 тысяч до 40-50 тысяч, чтобы отработать механизмы. И сделать это нужно только на территории Уральской популяции. У Казахстана есть опыт отстрела, но многих специалистов уже нет. Это было очень много лет назад. Предлагаемые сроки, на наш взгляд, слишком ранние. Начинать изъятие нужно исключительно с 1 октября и завершать не позднее 20 ноября, когда у сайги начинается гон. Не совсем здоровым выглядит давление со стороны местных исполнительных органов, фермеров, которые сами понимают, что даже изъятие 10% не решит проблему на следующий год. Единственное, что мы можем, это осторожно начать отрабатывать механизмы", – резюмировала Вера Воронова.

Сайгачий промысел и все другие виды добычи, кроме использования в научных целях, в Казахстане запрещены с 1999 года, и запрет продлевался шесть раз.

Сайгак был внесён в Конвенцию по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и Конвенцию по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция).

Сайгаки / Фото с сайта Еncyclopedia.kz

За последние годы в Казахстане нередки случаи, когда инспекторы Охотзоопрома погибали от рук браконьеров, отстреливающих самцов-рогачей для продажи рогов. Также фиксировались факты, когда самих инспекторов судили за браконьерство. Рога сайги в основном ценятся в соседнем Китае, где их используют в медицине.