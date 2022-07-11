Свыше 250 млн тенге вернули с 14 мая оплатившим утильсбор в Казахстане по старым ставкам, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу АО «Жасыл даму».

«С 14 мая текущего года Оператором произведен возврат свыше 250 млн тенге лицам, оплатившим утилизационный платеж по старым ставкам за транспортные средства», - сообщил государственный оператор утильсбора, отвечая на запрос редакции КазТАГ.

Как пояснили в пресс-службе, согласно Экологическому кодексу, к полномочиям оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) относится возврат и (или) зачет в счет предстоящих платежей излишне уплаченных, производимые в установленном оператором порядке на основании обращений производителей и импортеров, при условии подтверждения излишне уплаченных сумм не позднее чем за 30 календарных дней до срока представления оператором декларации по корпоративному подоходному налогу, предусмотренного налоговым законодательством, за отчетный период, в течение которого внесен утилизационный платеж.

При этом, возврат и (или) зачет за автотранспортные средства и самоходную сельскохозяйственную технику осуществляется на основании заявления, а основанием для возврата и (или) зачета в счет предстоящих платежей является заявка на внесение утилизационного платежа, поданная с 14 мая включительно.

«На основании вышеизложенного, оператор сообщает о возможности исполнения процедуры возврата и (или) зачета по заявкам на внесение утилизационного платежа, поданных на рассмотрение с 14 мая текущего года», - уточнили в «Жасыл даму».

Ранее в интернете появились сообщения о том, что «Жасыл Даму» «не спешит расплачиваться с автолюбителями, переплатившими за сбор по старой (двойной) ставке», а причиной называлось «отсутствие денег и самой процедуры возврата средств».

Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил лишить ТОО «Оператор РОП» монопольного права на осуществление утильсбора. Он подчеркнул, что этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. 19 января «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор – эту компанию связывают с Алией Назарбаевой. Функции оператора перешли к АО «Жасыл даму».