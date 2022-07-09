Изъятые населением на улучшение жилищных условий 449 млрд тенге вернули обратно в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу фонда.

«449 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы на улучшение жилищных условий в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам», - говорится в сообщении.

На 1 июля пенсионный фонд исполнил 1 325 680 заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат - 2,4 млн тенге.

На лечение - 386 884 заявления на 300,2 млрд тенге. От «Отбасы банк» вернулось 31,2 млрд тенге, так как средства не были использованы на лечение в установленные сроки.

Согласно данным, управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 июля переведено порядка 8,7 млрд тенге. Средняя сумма перевода - 1,5 млн тенге. Заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП.

Источник фото: Фото из открытых источников